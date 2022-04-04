Под мелодию Джона Ледженда: украинская поэтесса продекламировала на премии "Грэмми" стихотворение-молитву о войне

Под мелодию Джона Ледженда: украинская поэтесса продекламировала на премии "Грэмми" стихотворение-молитву о войне

Уроженка Луганщины Любовь Якимчук выступила на самой престижной музыкальной премии.

4 апреля в Лас-Вегасе прошла 64-я церемония вручения премии "Грэмми". На ней состоялся перформанс, посвященный Украине. Во время него украинская поэтесса Любовь Якимчук прочла стихотворение-молитву на английском языке из своего сборника "Абрикосы Донбасса".

Любовь Якимчук / Associated Press

Любовь Якимчук и Джон Ледженд / Associated Press

Поэтесса декламировала свое произведение под мелодию композиции Free, которую играл Джон Ледженд. Музыканту аккомпанировала одесская бандуристка Сюзанна Иглидан.

Мика Ньютон, Джон Ледженд и Сюзанна Иглидан / Getty Images

В перформансе приняла участие также украинская певица Мика Ньютон, родившаяся в городе Бурштын, в Ивано-Франковской области.

Мика Ньютон, Джон Ледженд, Сюзанна Иглидан / Getty Images

Джон Ледженд опубликовал их коллаборацию в поддержку Украины в Twitter.

Он был вдохновлен к разработке FREE tonight поблизости с Lyuba Yakimchuk, Siuzanna Iglidan, Mika Newton, и наши неустойчивые choir. pic.twitter.com/7zYHep1mJG — John Legend (@johnlegend) 4 апреля 2022

"Для меня была честь сегодня вечером выступить БЕСПЛАТНО вместе с Любой Якимчук, Сюзанной Иглидан, Микой Ньютон и нашим невероятным хором", — написал в посте Джон.

На церемонии "Грэмми" с речью на английском языке выступил также президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал о страшной войне, которую Россия развязала на территории Украины.

Напомним, Любовь Якимчук родилась в городе Первомайск Луганской области. Из-за войны на востоке Украины ее родные были вынуждены переехать на Полтавщину.

Сборник "Абрикосы Донбасса" издало "Издательство Старого Льва" летом 2015 года.

"Это книга стихов, которые не только проникают в душу, но и продирают нутро. Они оставляют сквозные отверстия в сознании, сквозь которые проглядывает та реальность, от которой хочется заслоняться ладонями. Эти "Абрикосы Донбасса" созревают целиком в пору и смакуют одновременно горько и сладко", — говорится в аннотации.

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