Под прицелом папарацци: Уэльских с детьми сфотографировали в Шотландии

Принц и принцесса Уэльские уже прибыли с детьми на летний отдых в Шотландию.

Принц Уильям и принцесса Кейт

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

В воскресенье семейство запечатлели фотографы по прибытии в церковь Крати-Кирк на службу. Церковь расположена недалеко от королевской резиденции Балморал в Шотландии, где семья проводит каникулы с монархом.

На фотографиях 43-летний Уильям сидит за рулем Range Rover, а Кейт, запечатлена рядом на пассажирском сиденье. 12-летний Джордж, 10-летняя Шарлотта и 7-летний Луи расположились на заднем сиденье автомобиля.

Принц Уильям и принцесса Кейт с детьми / © Getty Images

Принц Уильям и принцесса Кейт с детьми / © Getty Images

Принцесса Уэльская была в шерстяном пальто в клетку Blaze Milano и шляпе Lock & Co. Hatters, ее волосы были распущены, а в ушах были серьги-висюльки. А принц Уильям был в рубашке и с галстуком, сверху вероятно надел костюм.

Принцесса Шарлотта и принц Уильям / © Getty Images

Принцесса Шарлотта и принц Уильям / © Getty Images

Напомним, последние недели лета и первый месяц осени королевская семья проводит в поместье Балморал. Оно стало их излюбленным местом отдыха в теплые месяцы еще со времен правления королевы Виктории, муж которой, принц Альберт, приобрел это поместье в 1852 году. Для посетителей в этот период времени замок закрыт.

Замок Балморал в Шотландии / © Getty Images

Замок Балморал в Шотландии / © Getty Images

