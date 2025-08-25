- Дата публикации
Под прицелом папарацци: Уэльских с детьми сфотографировали в Шотландии
Принц и принцесса Уэльские уже прибыли с детьми на летний отдых в Шотландию.
В воскресенье семейство запечатлели фотографы по прибытии в церковь Крати-Кирк на службу. Церковь расположена недалеко от королевской резиденции Балморал в Шотландии, где семья проводит каникулы с монархом.
На фотографиях 43-летний Уильям сидит за рулем Range Rover, а Кейт, запечатлена рядом на пассажирском сиденье. 12-летний Джордж, 10-летняя Шарлотта и 7-летний Луи расположились на заднем сиденье автомобиля.
Принцесса Уэльская была в шерстяном пальто в клетку Blaze Milano и шляпе Lock & Co. Hatters, ее волосы были распущены, а в ушах были серьги-висюльки. А принц Уильям был в рубашке и с галстуком, сверху вероятно надел костюм.
Напомним, последние недели лета и первый месяц осени королевская семья проводит в поместье Балморал. Оно стало их излюбленным местом отдыха в теплые месяцы еще со времен правления королевы Виктории, муж которой, принц Альберт, приобрел это поместье в 1852 году. Для посетителей в этот период времени замок закрыт.