Под руку с мужем: 70-летняя Брижит Макрон в пудровом платье блеснула стройными ногами на коронации

Первая леди Франции выбрала для исторического события наряд от любимого бренда Louis Vuitton.
Коронацию Чарльза III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне посетили и президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон. Президентских супругов сфотографировали, когда они шли под ручку.
Первая леди выбрала для исторического события нежный аутфит. На ней был ансамбль пудрового оттенка от ее любимого бренда Louis Vuitton, который состоял из платья до колен и пальто без воротника и с декоративными пуговицами. В этом наряде Брижит продемонстрировала свои стройные ноги.
Наряд она скомбинировала с молочными туфлями-лодочками на шпильках и сумочкой в тон на цепочке.
Брижит собрала волосы в элегантную прическу с прикорневым объемом. Она решила не одевать шляпу, хотя она рекомендована протоколом. Первая леди сделала традиционный макияж смоки-айс и украсила уши красивыми серьгами.
Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.
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