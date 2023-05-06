Под руку с мужем: 70-летняя Брижит Макрон в пудровом платье блеснула стройными ногами на коронации

Коронацию Чарльза III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне посетили и президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон. Президентских супругов сфотографировали, когда они шли под ручку.

Брижит и Эммануэль Макроны на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

Первая леди выбрала для исторического события нежный аутфит. На ней был ансамбль пудрового оттенка от ее любимого бренда Louis Vuitton, который состоял из платья до колен и пальто без воротника и с декоративными пуговицами. В этом наряде Брижит продемонстрировала свои стройные ноги.

Брижит и Эммануэль Макроны на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

Наряд она скомбинировала с молочными туфлями-лодочками на шпильках и сумочкой в тон на цепочке.

Брижит собрала волосы в элегантную прическу с прикорневым объемом. Она решила не одевать шляпу, хотя она рекомендована протоколом. Первая леди сделала традиционный макияж смоки-айс и украсила уши красивыми серьгами.

Брижит и Эммануэль Макроны на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

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