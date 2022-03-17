Под звуки сирен: как украинцы женятся во время войны, фотоподборка

Под звуки сирен: как украинцы женятся во время войны, фотоподборка

Украинцы - несгибаемая нация. Даже во время войны заключаются браки, рождаются дети, а люди строят планы на будущее.

С момента российского вторжения в Украину 24 февраля и по 15 марта 2022 года в Украине официально было зарегистрировано 10683 брака. Мы собрали некоторые истории в фотографиях, чтобы показать вам этих людей, ведь они восхищают.

Это бракосочетание военнослужащих территориальных сил обороны Украины Леси Иващенко и Валерия Филимонова на блокпосте в Киеве, состоялось 6 марта 2022 года. Среди гостей - сам мэр города Виталий Кличко, а также его брат Владимир. Они поздравили новобрачных.

Свадьба Леси и Валерия / Associated Press

Свадьба Леси и Валерия / Associated Press

Леся и Владимир Кличко / Associated Press

Свадьба Леси и Валерия / Associated Press

Это Мария - медсестра гастроэнтерологического центра Киевской областной клинической больницы, и Дмитрий - IT-специалист, волонтер! И они любят друг друга! И ничего не может изменить их планы, даже война! Они поженились на 5-й день войны.

В Днепре стало на одну молодую "патрульную" семью больше. Думали ли патрульные Богдан Брусенко и Анжелика Красильникова, что у них будет свадьба в бронежилетах и с оружием?

2 марта в Киеве поженились начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля и генеральный продюсер информационного вещания Общественного вещания Ангелина Карякина.

Ангелина Карякина и Юрий Зозуля

Ангелина Карякина и Юрий Зозуля

В Сарнах поженились двое нацгвардейцев – бойцы Александр и Олеся из Западного территориального управления. Видео церемонии опубликовали на странице Сарненского городского совета. В условиях военного положения свадьба состоялась в забаррикадированном помещении.

А на этих фото спасатель из Одесской области и его невеста, дочь женщины-спасателя. Они давно хотели пожениться и готовились, но война внесла свои коррективы. Друзья пары и коллеги решили сделать им настоящий сюрприз и организовали для них свадьбу.

В украинском Херсоне 10 марта в Херсонской областной клинической больнице поженились врачи-интерны. Об этом сообщил в своем Facebook первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Также за три недели войны в Украине только в Киеве родилось 725 детей: 388 мальчиков и 337 девочек.

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