Подает пример: король Чарльз помогал волонтерам убирать на пляже

Король Чарльз III / © Getty Images

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76-летний монарх присоединился к общественной акции по уборке пляжа вдоль побережья Дила, в графстве Кент. Хотя король и не был одет в привычные пляжные шорты и шлепанцы, а облачился в светлый песочный костюм, рубашку и галстук, он прогулялся по пляжу, собирая мусор. На лице у короля были солнцезащитные очки — редкий аксессуар на лицах королевских особ и ранее мы рассказывали причину этому.

Король Чарльз III / © Getty Images

Большую часть уборки король использовал специальную палку для сбора мусора, а также был запечатлен, когда наклонился, чтобы поднять выброшенную пластиковую бутылку и положить ее в мусорный мешок, который держал рядом с ним волонтер.

Король Чарльз III / © Getty Images

Напомним, во время этого визита монарх также посетил замок Уолмер, который был построен Генрихом VIII в качестве порта в 1539–1540 годах для защиты англичан от возможного вторжения католической Европы.

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Поездка монарха в приморский город состоялась после напряженной недели, в течение которой он принимал президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу в рамках государственного визита Франции в Великобританию.

Эммануэль Макрон, король Чарльз, Брижит Макрон и королева Камилла / © Associated Press

Тем временем королева Камилла побывала на празднование 50-летия Фонда сообщества Уилтшира и Суиндона в поместье Манор-Фарм в Калне.

Королева Камилла / © Getty Images