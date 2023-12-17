Подарки на Рождество: чем побалуют своих детей Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям вместе с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи проведут праздник с королем Чарльзом III, королевой Камиллой и другими своими родственниками.

Традиционно на Рождество члены британской королевской семьи дарят друг другу какие-то забавные мелочи, но Кейт и Уильям, скорее всего, захотят порадовать своих детей чем-то особенным, пишет express.

Королевский эксперт Дженни Бонд предположила, что Кейт и Уильям также порадуют друг друга особенными подарками.

Принцесса Кейт с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи / Фото: Associated Press

"Традиционно взрослые дарят друг другу довольно глупые подарки. Но я уверенна, что Уильям и Кейт захотят побаловать друг друга чем-то особенным после такого напряженного и успешного года. Также я ожидаю, что для Джорджа и Луи будут подготовлены крутые игрушки для мальчиков, а для Шарлотты — что-нибудь девчачье. Подарки, вероятно, будут выбраны для развлечения на свежем воздухе, а не для того, чтобы держать детей приклеенными к экранам", - считает эксперт.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи / Фото: Associated Press

Напомним, мы также рассказывали, про четыре рождественские традиции, которые можно позаимствовать у членов королевской семьи.

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