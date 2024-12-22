Подарки на Рождество: стало известно, что дарит своим родным королева Камилла

Королева Камилла уже на этой неделе посетит рождественскую службу в Сандрингеме вместе со своей семьей.
На прошлой неделе королеву Камиллу видели в универмаге Fortnum & Mason, куда она приехала на шопинг. Фотографы Daily Mail видели Ее Величество в отделе чая.
Сообщается, что Королева купила набор черного чая с корицей и апельсином и была окружена помощниками, когда принимала решение.
Универмаг Fortnum & Mason давно является любимым магазином королевской семьи, а сам магазин владеет королевским ордером.
На его собственном веб-сайте говорится: "Ее покойная Величество Королева Елизавета II продолжила семейную традицию делать рождественские покупки в магазине, которые нужно было заказывать за несколько месяцев".
Известно, что Камилла много лет подряд покупает в качестве рождественских подарков именно чай. В Англии чаепитие – одна из знаменитых традиций.
Напомним, ранее мы рассказывали, как принцесса Диана оконфузилась перед королевой и родственниками, выбрав неподходящие подарки на Рождество.
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