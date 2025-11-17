Подарочную продукцию Меган Маркл раскритиковали: что с ней не так

Меган Маркл / © Associated Press

Герцогиня Сассекская подверглась критике за то, что продает свечи без фитиля.

Создатель контента в TikTok Линк Лорен, известный также, как музыкант и бывший помощник Роберта Ф. Кеннеди-младшего, и человек, освещающий события, связанные с британской королевской семье, заказал свечу, входившую в праздничную коллекцию As Ever.

Однако, распаковывая видео в прямом эфире, он обнаружил, что свеча была без фитиля, и ее невозможно было зажечь. Это стало для Линка шоком, ведь он потратил на свечу 65 долларов.

В интервью Express Линк сказал: «Эта свеча была отражением Меган Маркл: дешевая и безвкусная, без ничего внутри. Я был искренне шокирован. Я не фанат Маркл, как знают мои зрители, но я оценивал ее продукцию совершенно объективно. У Вселенной есть чувство юмора. Как именно мне удалось заполучить свечу без фитиля?! Уморительно», — сказал он.

Он также поделился фотографией свечи без фитиля на канале X, сообщив подписчикам: «Я получил Markled! Сегодня в своем шоу я распаковал новую свечу Меган Маркл за 65 долларов. У неё нет фитиля! Своего рода метафора ее карьеры. Ничего не светится», — написал Лорен.

Команда Меган Маркл никак не отреагировала на этот инцидент. В Instagram своего бренда Меган продолжает рекламировать свою продукцию из праздничной коллекции.