Подарок для друга Украины: Борис Джонсон будет носить вышиванку от дизайнера Юлии Магдыч

Подарок для друга Украины: Борис Джонсон будет носить вышиванку от дизайнера Юлии Магдыч

C начала полномасштабного вторжения России в Украину премьер-министр Великобритании показал себя как настоящий друг нашей страны. Чтобы отблагодарить Джонсона за его работу и солидарность, украинское посольство сделало ему особый подарок.

Посольство Украины сделало неожиданный подарок премьер-министру Великобритании Борису Джонсону - подарило украинскую вышиванку от дизайнера Юлии Магдыч. Украинскую национальную одежду уже передали британскому премьеру, о чем посольство сообщило в Twitter.

"В честь Дня вышиванки мы подарили Борису Джонсону вышитую рубашку, созданную известным украинским дизайнером Юлией Магдыч", – говорится в сообщении посольства.

Под публикацией посольства премьер Джонсон лично написал слова благодарности: "Спасибо за эту честь. Слава Украине".

Thank you for this honour. Slava Ukraini. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 20, 2022

Юлия Магдыч также отметила, что для нее было огромной честь создать вышиванку для друга Украины.

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