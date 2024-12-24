Подарок для королевы: как Кейт Миддлтон однажды удивила Елизавету II на Рождество

Свое первое Рождество с королевской семьей принцесса Кейт провела в 2011 году спустя восемь месяцев после их свадьбы с принцем Уильямом.
Каждый год члены королевской семьи собираются в резиденции Сандрингем в Норфолке, чтобы провести праздничный период и посетить службу в церкви Святой Марии Магдалины.
Как и многим молодоженам, Кейт пришлось столкнуться с трудностью выбора подарков для своих новых родственников, включая покойную королеву Елизавету II. Миддлтон остановила свой выбор на продуманном подарке, вдохновленном ее собственными бабушкой и дедушкой.
В документальном фильме ITV , посвященном 90-летию покойной королевы в 2016 году, Кейт рассказала о своем домашней традиции, пишет Daily Mail.
"Я помню, как впервые оказалась в Сандрингеме на Рождество. И я беспокоилась, что подарить королеве на Рождество. Я думала: "Боже, что же мне ей подарить?. Я подумала: "Я приготовлю ей что-нибудь". Что могло закончиться ужасно неправильно. Но я решила приготовить чатни (что-то вроде варенья) по рецепту моей бабушки".
Покойная монархиня, похоже, оценила подарок, поскольку Кейт рассказала, что на следующий день он уже стоял на обеденном столе.
Кейт добавила: "Я немного волновалась по этому поводу, но на следующий день заметила, что он на столе. Я думаю, что такой простой жест оказал на меня огромное влияние", - вспоминала Кейт.
Напомним, ранее мы писали, как принцесса Диана оконфузилась с подарком на свое первое Рождество с королевской семьей.
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