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Подарок для королевы: в честь Елизаветы II выпустили эксклюзивную Барби

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Подарок для королевы: в честь Елизаветы II выпустили эксклюзивную Барби

Королева Елизавета II / Associated Press

Вчера королева Елизавета II отпраздновала 96-летие.

Дворец делился новым снимком монарха, на котором она запечатлена в компании двух красивых белоснежных пони.

Также известно, что монарх была "увековечена" в виде куклы Барби. Барби королевы Елизаветы II поступила в продажу как раз в день рождения монарха – 21 апреля. Стоимость куклы 94,99 фунтов стерлингов.

Фотографией в соцсетях такой куклы поделилась королевский корреспондент Ребекка Инглиш. Кукла одета в роскошное белое платье и свадебную тиару, а на груди у нее ордена королевской семьи - розовая лента на кукле имитирует ленту, подаренную королеве ее отцом Георгом VI, а бледно-голубая — ленту ее деда Георга V.

Королева Елизавета II / © Associated Press
Королева Елизавета II / Associated Press

Кукла является частью коллекции Barbie's Tribute , которая была запущена в прошлом году и появится в продаже в Harrods, Hamleys, Selfridges, John Lewis и на Amazon. Она будет представлена в коробке, вдохновленной стилями Букингемского дворца, состоящей из трехмерной декоративной штампованной рамки и внутренней панели, изображающей трон и красную ковровую дорожку тронного зала.

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