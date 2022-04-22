Подарок для королевы: в честь Елизаветы II выпустили эксклюзивную Барби

Вчера королева Елизавета II отпраздновала 96-летие.

Дворец делился новым снимком монарха, на котором она запечатлена в компании двух красивых белоснежных пони.

Также известно, что монарх была "увековечена" в виде куклы Барби. Барби королевы Елизаветы II поступила в продажу как раз в день рождения монарха – 21 апреля. Стоимость куклы 94,99 фунтов стерлингов.

The Queen has been immortalised as a £94.99 Barbie doll.

She appears to have been made with Barbie’s (in)famous model proportions, opposed to her own 5’ 3’’

But she’s sporting her Royal Family Orders, miniature portraits of her father and grandfather, plus her wedding tiara pic.twitter.com/08uxrLVLsL — Rebecca English (@RE_DailyMail) April 20, 2022

Фотографией в соцсетях такой куклы поделилась королевский корреспондент Ребекка Инглиш. Кукла одета в роскошное белое платье и свадебную тиару, а на груди у нее ордена королевской семьи - розовая лента на кукле имитирует ленту, подаренную королеве ее отцом Георгом VI, а бледно-голубая — ленту ее деда Георга V.

Королева Елизавета II / Associated Press

Кукла является частью коллекции Barbie's Tribute , которая была запущена в прошлом году и появится в продаже в Harrods, Hamleys, Selfridges, John Lewis и на Amazon. Она будет представлена в коробке, вдохновленной стилями Букингемского дворца, состоящей из трехмерной декоративной штампованной рамки и внутренней панели, изображающей трон и красную ковровую дорожку тронного зала.

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