Подарок из Украины: принц Гарри приехал в Лондон с особенным аксессуаром на руке
Принц Гарри был замечен с одним особенным аксессуаром на запястье.
Во время визита герцога Сассекского во Львов прошлой весной, ему подарили браслет Superhumans — организации, которую принц тогда посещал.
Это центр реабилитации, где оказывают помощь и лечение раненым и пострадавшим от войны России против Украины военным и гражданским лицам. Тогда, во время этого визита Гарри, генеральный директор Superhumans Ольга Руднева вручила ему этот браслет в качестве подарка.
Как видим, Гарри продолжает его носить, появившись с аксессуаром на запястье вчера на церемонии WellChild Awards в Лондоне.
Напомним, герцог Сассекский говорил, что впечатления от посещения Украины (а он побывал здесь впервые) у него остались самые хорошие. И обещал еще вернуться.