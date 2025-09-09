ТСН в социальных сетях

Подарок из Украины: принц Гарри приехал в Лондон с особенным аксессуаром на руке

Принц Гарри был замечен с одним особенным аксессуаром на запястье.

Принц Гарри

Принц Гарри / © Associated Press

Во время визита герцога Сассекского во Львов прошлой весной, ему подарили браслет Superhumans — организации, которую принц тогда посещал.

Принц Гарри и Ольга Руднева во Львове

Принц Гарри и Ольга Руднева во Львове

Это центр реабилитации, где оказывают помощь и лечение раненым и пострадавшим от войны России против Украины военным и гражданским лицам. Тогда, во время этого визита Гарри, генеральный директор Superhumans Ольга Руднева вручила ему этот браслет в качестве подарка.

Как видим, Гарри продолжает его носить, появившись с аксессуаром на запястье вчера на церемонии WellChild Awards в Лондоне.

Принц Гарри в Лондоне (браслет в центре) / © Associated Press

Принц Гарри в Лондоне (браслет в центре) / © Associated Press

Напомним, герцог Сассекский говорил, что впечатления от посещения Украины (а он побывал здесь впервые) у него остались самые хорошие. И обещал еще вернуться.

Принц Гарри в Лондоне / © Associated Press

Принц Гарри в Лондоне / © Associated Press

