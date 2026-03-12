Подарок королевы Елизаветы II: как выглядит дом, от которого отказались принцессы Беатрис и Евгения

Принцессы Евгения и Беатрис / © Getty Images

В 1997 году сестры Беатрис и Евгения получили в дар недвижимость от своей бабушки, королевы Елизаветы II. Поместье Бирч-Холл в графстве Суррей стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов было предложено дочерям Эндрю и его бывшей жены Сары Фергюсон.

Этот семиспальный особняк, внесенный в список памятников архитектуры II категории, был приобретен попечителями, действовавшими от имени королевы, но принцессы так и не переехали в него.

Принцессы Евгения и Беатрис / © Associated Press

Как пишет журнал Hello! , в то время сообщалось, что их мать Сара Фергюсон опасалась, что не сможет позволить себе содержать дом и оплачивать текущие расходы. После того как Беатрис и Евгения вежливо отказались от подарка бабушки, дом был продан в 1999 году и впоследствии подвергся реконструкции. А в 2016 году он был выставлен на продажу за 4,2 миллиона фунтов стерлингов.

Поместье Бирч-Холл / © Getty Images

Эксперты по недвижимости говорят, что этот дом, один из лучших деревенских домов в северном Суррее, и таких домов на рынке не так уж много. В нем высокие потолки и панорамные окна, есть бассейн и теннисный корт.

Поместье Бирч-Холл / © Getty Images

В конечно итоге Беатрис и Евгения жили в апартаментах в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. А после замужества Беатрис переехала в Котсуолдс, а у принцессы Евгении и ее мужа Джека есть дом в Португалии.