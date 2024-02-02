Подарок на помолвку: что королева Летиция преподнесла в этот день своему будущему мужу - королю Филиппу VI

В прошлом году королева Летиция и король Филипп VI отпраздновали двадцатилетие со дня своей помолвки.

Родители принца Астурийского Фелипе хотела сосватать его с одной из европейских принцесс (присматривались к шведской кронпринцессе Виктории), но, когда принцу исполнилось 30 лет, он вдруг заявил, что изрядно устал от того, что ему постоянно пытаются найти невесту. И сообщил своим родителям – королю Хуан Карлосу и королеве Софии, что женится только на женщине, которую полюбит всем сердцем, и не важно, какой крови она будет. А вскоре он познакомился с журналисткой Летицией Ортис.

Помолвка Летиции Ортис и принца Фелипе / Фото: Getty Images

Историю их любви мы как-то уже рассказывали. 1 ноября 2003 года абсолютно неожиданно для всех королевский дворец объявил о грядущей помолвке принца Астурийского Фелипе и журналистки Летиции Ортис Рокасолано. 6 ноября 2003 года в 12:30 дня состоялась торжественная помолвка перед прессой и фотографами.

Помолвка Летиции Ортис и принца Фелипе / Фото: Getty Images

В честь этого будущая королева получила от своего жениха кольцо из белого золота, усыпанное бриллиантами, которое уже давно не носит и мы рассказывали почему.

А принцу Фелипе Летиция преподнесла сапфировые запонки. Когда пара позировала перед прессой, Фелипе показал аксессуар, и фотографы могли его запечатлеть.

Принц Фелипе показывает подарок на помолвку от своей невесты Летиции Ортис / Фото: Getty Images

Поженилась пара 22 мая 2004 года в мадридском кафедральном соборе Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена.

Свадьба Летиции Ортис и принца Фелипе в 2004 году / Фото: Associated Press

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