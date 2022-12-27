Подарок на Рождество: как Меган Маркл удивила принца Уильяма

У членов британской королевской семьи есть традиция, согласно которой они дарят друг другу на праздник всякие приятные мелочи.

Однажды Меган Маркл преподнесла принцу Уильяму в качестве подарка на Рождество ложку с выгравированными на ней словами "злаковый убийца". Это было в 2017 году, самое первое Рождество, которое Меган праздновала с королевской семьей, пребывая еще в статусе невесты принца Гарри, пишет nypost.com.

Об этом рассказал Омид Скоби, автор книги о Меган и Гарри "В поисках свободы". В ноябре 2017 года Меган и Гарри только объявили о своей помолвке, и на Рождество Меган стремилась произвести впечатление на Уильяма, беспокоясь о том, что купить будущему королю.

Меган хотела подчеркнуть свою чувство юмора, поэтому ложка для Уильяма с тиснением "злаковый убийца" оказалась как нельзя кстати. Шутка была с отсылкой на то, что на завтрак Уэльские обычно едят традиционную овсянку или хлопья с молоком. Сообщается, что принц Уильям был впечатлен шутливым подарком Меган Маркл.

Меган Маркл с членами королевской семьи / Фото: Associated Press

Напомним, однажды на Рождество мама Уильяма - принцесса Диана - оконфузилась перед королевой и родственниками. Она не знала, что принято дарить недорогие подарки, и купила всем нечто особенное.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

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