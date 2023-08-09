Подарок от Гарри: Меган Маркл носит похожее кольцо, как у принцессы Кейт, но в разы дороже

У герцогини Сассекской есть похожее "кольцо вечности", как и у принцессы Уэльской Кэтрин. Вот только стоимость этого украшения в разы выше.

Специалисты по бриллиантам из Steven Stone внимательно изучили сентиментальное кольцо Меган Маркл, которое она получила в честь первой годовщины свадьбы с принцем Гарри, и рассказали интересные факты об украшении.

Кольцо Меган Маркл / Фото: Getty Images

Кольцо вечности, уходящее своими корнями в Древний Египет, на протяжении многих лет олицетворяло бесконечную любовь. Украшением Меган Маркл стоит порядка 80 тысяч фунтов стерлингов (около 100 тысяч долларов). Оно довольно минималистичного дизайна, усыпанное мелкими бриллиантами. Впервые герцогиня Сассекская появилась с ним на публике во время Trooping the Color в 2019 году и обо, безусловно, привлекло внимание королевских поклонников.

Кольцо принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

У принцессы Кейт тоже есть "кольцо вечности", его принц Уильям преподнес ей в 2013 году после рождения их первенца принца Джорджа. Но выглядит оно скромнее, чем у Меган. Стоимость кольца Кейт от бренда Annoushka весьма демократично по королевским меркам и составляет всего 1500 фунтов стерлингов (1900 долларов), оно создано из 18-каратного белого золота с полированной отделкой и инкрустировано вручную бриллиантами весом 0,23 карата. Это неподвластное времени украшение излучает повседневную элегантность.

Кейт и Меган / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что не так с помолвочным кольцом Меган Маркл.

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