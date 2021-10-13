Подарок от принца Гарри: раскрыт тайный смысл кольца Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган очень любит украшения и может похвастаться немаленькой коллекцией ювелирных изделий.

Как-то мы рассматривали ее ювелирную шкатулку детальнее в нашем материале, но сегодня хотим остановиться на украшении, которое ей подарил муж принц Гарри. Это "кольцо бесконечности", или "кольцо дорожка", - подарок на вторую годовщину со дня свадьбы.

Меган обновила свое обручальное кольцо от принца Гарри всего через 18 месяцев после того, как герцог Сассекский сделал ей предложение в 2017 году. Позже Гарри преподнес любимой еще одно кольцо, которое носит в себе скрытый смысл.

Кольцо герцогини Сассекской / Getty Images

В королевской биографии Finding Freedom авторы Омид Скоби и Кэролин Дюран показали, что "кольцо бесконечности" включало в себя камни Меган, Гарри и их сына Арчи (перидот (его еще называют хризолит), изумруд и сапфир). По словам экспертов по ювелирным украшениям из Стивена Стоуна и эксперта по исцелению кристаллами Анджелы Ричардсон, эти камни также полезны для здоровья, пишет Hello!.

Герцогиня Сассекская Меган / Getty Images

Перидот - камень, который, по мнению экспертов, может помочь при астме, облегчить болезни глаз, желудка, щитовидной железы и печени. Изумруд - камень, который, считается, помогает поднять настроение, вылечить бессонницу и очистить кровь от токсинов. А сапфир - укрепляет вас в борьбе с тревогой, стрессом, депрессией и бессонницей. Ходят слухи, что Меган рассматривает возможность добавить камень жемчуга в качестве камня ее дочери Лилибет, рожденной в июне 2021 года. Эксперты говорят, что этот камень помогает улучшить сон.

Герцогиня Сассекская Меган / Getty Images

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