Подарок от принца Уильяма: принцесса Кейт носит бюджетные серьги за 130 долларов
Недавно принцесса Уэльская посетила Лестер, где побывала в индуистском храме.
Кэтрин выглядела великолепно в пальто-миди от Chris Kerr и под ним была в платье с плиссированным подолом от Ralph Lauren, дополнив образ замшевыми туфлями-лодочками на каблуках и таким же прямоугольным клатчем.
Этот красивый весенний образ принцесса Уэльская дополнила тогда весьма бюджетными серьгами от бренда Sezane, стоимостью всего 130 долларов.
Известно, что эти серьги Кэтрин подарил на Рождество ее муж принц Уильям. Отметим, что у Кейт есть не одни серьги от этого любимого принцессой бренда.
На скачках в Аскоте летом 2023 года она уже появлялась в украшениях Sezane, которые были также весьма бюджетными и хорошо сочетали с ее красным платьем от Alexander McQueen.