Подарок от украинцев: принц Уильям растрогался от сувенира, который ему вручили в Эстонии

Во время вчерашнего визита в Эстонию принц Уэльский Уильям получил особенный сувенир с украинской символикой.
Во время остановики в The Freedom School, которая была основана Министерством образования и науки Эстонии в мае 2022 года в ответ на продолжающуюся войну на Украине, принцу Уильяму подарили "браслет дружбы", сделанный учениками, обучающимися там. Этот браслет выполнен в сине-желтом цвете. И вот что сказал Уильям, когда получил такой подарок.
"Моя дочь, вероятно, попытается позже отобрать его у меня. Ей нравятся эти "браслеты дружбы"", — сказал принц Уэльский, когда ему надевали браслет на запястье.
At the Freedom School in Estonia the Prince of Wales speaks about the strength and resilience of the Ukrainian people - and accepts a friendship band in blue and yellow which he says Princess Charlotte is likely to steal pic.twitter.com/waqMLz7P2F— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 20, 2025
"Большое спасибо, мне нравятся украинские цвета. Спасибо, это очень мило", — добавил он в видео, опубликованном на X королевским репортером Ребеккой Инглиш.
Напомним, о "браслетах дружбы", которые обожает дочь Уэльский – принцесса Шарлотта – широко стало известно после концерта Тейлор Свифт, который принц посетил вместе со старшими детьми. С тех пор Лотти часто появлялась на публике с таким аксессуаром на запястье.
Принц Уильям же всегда носит браслеты, которые плетет для него дочь и не раз появлялся на мероприятиях с подобными.
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