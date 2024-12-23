Сюрприз с намеком: принцесса Анна однажды вручила Чарльзу оригинальный подарок на Рождество

Недавно мы вспоминали о рождественском подарке принцессы Дианы членам королевской семьи, который выдался слишком дорогим, а принцесса оконфузилась.

Принцесса Анна, сестра короля Чарльза, однажды блеснула своим остроумием, подарив своему брату довольно необычный подарок. Анна преподнесла брату белое кожаное сиденье для унитаза в шутку, как бы это трон, а Чарльз однажды станет королем. Это было давно и Чарльз уже больше двух лет, как король, но этот подарок принцессы Анны в прессе вспоминают до сих пор.

Принцесса Анна и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Бывший королевский пресс-секретарь Дики Арбитер объяснил, что стоит за таким подарком принцессы. Он сказал: "Как мы привыкли называть туалет? Мы бы назвали его троном. Иди и садись на трон. Так что покупка кожаного сиденья для унитаза на самом деле была способом принцессы Анны сказать: "Вот, пожалуйста, у тебя есть свой личный трон", пишет express.co.uk.

Отметим, у королевской семьи есть множество известных праздничных традиций, одна из которых заключается в обмене подарками в канун Рождества. Подробнее о традициях Виндзоров мы рассказывали ранее.

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