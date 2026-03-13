Сюрприз со смыслом: принц Филипп подарил своей внучке принцессе Евгении нечто особенное на ее свадьбу

Принцесса Евгения Йоркская вышла замуж в 2018 году за Джека Бруксбэнка. Спустя много лет после их свадьбы стало известно об одном подарке, который она получила на свадьбу и, который имеет для нее особое значение.

Принцесса Евгения / © Associated Press

Принцесса вышла замуж в часовне Святого Георгия в Виндзоре и ее свадебная церемония с британским бизнесменом Джеком Бруксбэнком обошлась налогоплательщикам в 2 миллиона фунтов стерлингов.

Наверняка принцесса и ее муж получили огромное количество подарков со всего мира, но журнал Hello! сообщил об одном, который стал для Евгении особенно сентиментальным.

Принцесса Евгения получила от своего деда, принца Филиппа, собственноручно написанный букет цветов. К сожалению, фотографии этой картины нет, но в документальном фильме BBC One 2021 года, рассказывая о картине, Евгения сказала: «Она была так прекрасна, теперь она стоит у меня дома в Лондоне, и я так горжусь ею, понимаете?».

Такой подарок для внучки принц Филипп, видимо, выбрал не случайно, так как принцесса работает директором одной из лондонский художественных галерей и очень любит искусство.

