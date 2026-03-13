Сюрприз со смыслом: принц Филипп подарил своей внучке принцессе Евгении нечто особенное на ее свадьбу

Принцесса Евгения / © Associated Press

Принцесса вышла замуж в часовне Святого Георгия в Виндзоре и ее свадебная церемония с британским бизнесменом Джеком Бруксбэнком обошлась налогоплательщикам в 2 миллиона фунтов стерлингов.

Наверняка принцесса и ее муж получили огромное количество подарков со всего мира, но журнал Hello! сообщил об одном, который стал для Евгении особенно сентиментальным.

Принц Филипп и принцесса Евгения Йоркская / © Getty Images

Принцесса Евгения получила от своего деда, принца Филиппа, собственноручно написанный букет цветов. К сожалению, фотографии этой картины нет, но в документальном фильме BBC One 2021 года, рассказывая о картине, Евгения сказала: «Она была так прекрасна, теперь она стоит у меня дома в Лондоне, и я так горжусь ею, понимаете?».

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка / © Getty Images

Такой подарок для внучки принц Филипп, видимо, выбрал не случайно, так как принцесса работает директором одной из лондонский художественных галерей и очень любит искусство.