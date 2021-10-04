Подборка фильмов для уютных осенних вечеров

Осень постепенно завоевывает позиции, а это значит, что пора возвращаться к хорошей традиции — просмотра любимых фильмов по вечерам.

Редакция ТСН.ua вместе с Киевстар ТВ, общей платформой онлайн-телевидения 1+1 media и Киевстар, подготовили подборку фильмов, которые полюбились миллионам зрителей во всем мире и уже стали культовыми.

Самое время вспомнить киноистории с любимыми героями и наслаждаться уютом осенних вечеров.

Теперь найти нужный фильм из цикла будет еще удобнее — все они размещены на отдельной странице онлайн-платформы Киевстар ТВ.

Правила виноделов

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События фильма разворачиваются во время Второй Мировой войны в приюте Сент-Клауд. Там вырос Гомер Уэллс и другой жизни он никогда не знал. Несмотря на то, что парень уже совершеннолетний, он не собирается покидать убежище и успешно ассистирует врачу Ларч, имея определенные достижения в акушерстве. Однажды к ним обращается за помощью молодая пара, встреча с которой в корне меняет жизнь Гомера. Герой впервые покидает приют, чтобы узнать другую жизнь, о которой он много мечтал.

Гордость и предубеждение

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Фильм, уже стал классикой мирового кино, постоянно попадает в подборки самых романтических лент. Снят по сюжету одноименного романа Джейн Остин, фильм возвращает нас в эпоху георгианском Англии XVIII века и погружает в дела семьи Беннетов. Пять дочерей мистера и миссис Беннет не могут унаследовать поместье и ферму, а потому пока господин Беннет жив, родители пытаются удачно выдать девушек замуж, чтобы обеспечить им безбедное семейную жизнь.

Одна из дочерей, своевольная Элизабет, не спешит с выбором мужа, ведь убеждена, что жениться нужно только когда есть большая любовь. Познакомившись с мистером Дарси, который приехал в городок провести лето в близлежащем замке, Элизабет зарекается ненавидеть этого высокомерного человека всю жизнь.

Пенелопа

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Современная сказка рассказывает о судьбе Пенелопы Вилхерн, которая происходит из аристократического рода. Когда-то на ее род было наложено проклятие, что следующая девочка в семье родится со свиным пятачком вместо носа. В течение долгого времени в семье рождались только мальчики, до появления Пенелопы.

Согласно пророчеству, побороть проклятие сможет только искреннюю любовь. Родители девочки решают искать для дочери жениха. И отбор оказался сложным, ведь большинство юношей, увидев лицо Пенелопы, разбегались. Так было до тех пор, пока очарована принцесса НЕ познакомилась с Максом.

Хатико: Верный друг

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Фильм о Хатико покорил сердца миллионов и с 2009 года не прекращает собирать сторонников, входя в перечень 250 лучших фильмов по версии IMDb. Лента стала экранизацией реальной истории дружбы университетского профессора и собачку Хатико и рассказывает о силе преданности и любви, которые неподвластны смерти.

Любовь на кончиках пальцев

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Романтическая комедия рассказывает историю Роуз Памфили — юной девушки, которая работает в магазине отца и помолвлена с перспективным женихом их городка. Казалось бы, размеренная и счастливая жизнь ей обеспечено. А ведь так хочется увидеть мир и стать чем-то большим, чем ты есть. Однажды девушка достает из витрины ли не самый дорогой товар в магазине — печатную машинку. Впоследствии, научившись быстро печатать, Роуз переезжает в город, где устраивается секретаршей. Ее босс-красавец Луис сразу отмечает талант своей новой подчиненной в печати и вместе они смогут покорить весь мир.

10 свиданий

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Эбигейл — мать двоих детей, которых воспитывает сама. После развода ей не удается построить семейное счастье, а все попытки завершаются неудачей. Однажды подруга организует ей свидание и всеми силами просит подругу прийти. В баре Эбигейл знакомится с Беном и они круто проводят время. Ей и ему не везет в любви, а все отношения длятся не более полугода. Новоиспеченная пара в шутку придумывает перечень 10-ти вещей, которые нужно успеть сделать до развода и берутся воплощать все в жизнь. Но потом, неожиданное известие таки подталкивает пару попробовать построить серьезные отношения и даже создать семью.

Если я останусь

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В фильме рассказывается история талантливой и юной девушки Мии, жизнь которой похожа на сказку: она растет в счастливой семье, обожает музыку и играет на виолончели, мечтает о престижное образование, а еще у нее влюблен настоящий красавец — гитарист из школьной рок-группы Адам. Однако все надежды будущей музыкантши безжалостно разрушает несчастный случай. На зимнем шоссе происходит ужасная автокатастрофа, в которой погибает семья девочки, а она оказывается в коме.

Душа Мии, блуждая по коридорам больницы и вспоминая прошлое, решает — продолжать жить и страдать от потери или навсегда остаться со своими родными.

Он и Она

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45 лет назад встретились в парижском баре — юные, беззаботные и свободные. Когда и случайная встреча стала началом большой любви и создания семьи. Виктор — начинающий писатель, Сара — магистр классической литературы. У них обоих было столько общего, сколько различий. Виктор уходит из жизни и теперь Сара рассказывает невероятную историю о том, что «любовь таки существует» и откровенно делится тем, какие вызовы и трудности пережила их пара, и иногда происходило на самом деле за идеальной романтической картинкой.

Чего хотят женщины

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Ник успешно работает в рекламном агентстве и уверен, что скоро его назначат новым руководителем. И самоуверенность мужчины пошатнулась, когда новым руководителем стала молодая и успешная Дарси. Получив задание исследовать товары для женщин, главный герой сразу приступает к делу. Но после неудачного эксперимента человек осознает, что отныне слышит все мысли, которые бурлят в головах женщин его города. Но поможет эта суперспособностей понять, чего на самом деле хотят женщины и как найти настоящую любовь?

Одержимость

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Мэтью — молодой, успешный банкир из Чикаго. Вот уже три месяца он встречается с Лизой — девушкой, в которую больше всего влюблен. Казалось бы, судьба благосклонна к Мэтью и ему предлагают работу в Нью-Йорке. Переезжать он планирует вместе с любимой и осталось дождаться ее ответа. И вдруг Лиза бесследно исчезает, оставляя в душе парня неизлечимую рану. С тех пор проходит два года и Мэтью возвращается в район, где жил раньше и планирует жениться на другой. Приехав со своей невестой в Нью-Йорке, в одном из ресторанов он замечает девушку, очень похожую на Лизу. Его чувства возвращаются с новой силой и, потеряв голову, Мэтью решает следить за красавицей и выяснить, кто же она на самом деле.

Идеальные незнакомцы

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Итальянская комедия рассказывает историю друзей детства, которые решили собраться на ужин и поделиться новостями из своей взрослой жизни. После того, как все темы для обсуждения завершились и стало несколько скучно, компания решила, как в юности, сыграть в игру «Правда или ложь». Только правила стали более сложными — все сообщения, полученные в течение игры на телефон, им придется читать вслух, а на звонки отвечать по громкоговорителю. Такая откровенность привела к неожиданным последствиям и стала угрозой многолетней дружбе.

1+1 | Неприкасаемые

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Парижанин Филипп — аристократ и интеллектуал. Всю свою жизнь он был обеспеченным человеком и жил по правилам этикета и по четкому распорядку дня. После неудачного полета на параплане он получил тяжелую травму и у него отказали ноги. Будучи прикованным к коляске, Филипп совсем теряет интерес к жизни. Раз выбирая себе няню, которые долго не задерживаются, Филипп неожиданно решает взять на работу грубого парня Дриса, который недавно вышел из тюрьмы. Ради эксперимента Филипп уговаривает его остаться работать в месяц и с этого момента для обоих мужчин начинается настоящее приключение, радикально меняет их жизни.

Шоколад

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Сладкий, согревающий, страстный и пикантный шоколад — в центре этой истории. Вианней — не просто мастер-шоколатье, она — волшебница. Вместе с шестилетней дочерью Анук они путешествуют по Европе, следуя за северным ветром. И однажды он приводит девушек в отдаленное поселение. Горожане, невероятно религиозные и закрытые к новому, не сразу принимают Вианней. Ведь женщина не стесняется носить яркую одежду, не является религиозной и вообще — другая. Между тем в город прибывает лагерь цыган с красавчиком Ру. Между ним и Вианней сразу же вспыхивает страсть. Сможет ли Вианней завоевать любовь горожан и сможет наконец остановиться здесь навсегда, отпустив северный ветер?

Красотки в Париже

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11 волшебных и непредсказуемых парижанок делятся своими чувствами, историями и секретами. Все они абсолютно разные: кто фанатично строит карьеру, кто-то погряз в бытовых делах, другие — пытается наладить семейные отношения. Каждая из этих женщин прекрасна, но ни одна из них — не соответствует стереотипам и шаблонам. А единственное, что их объединяет — любить и быть любимыми, несмотря на все.

Один день

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Выпускной в университете, диплом и мечту взрослую жизнь. Именно в этот день известен на курсе ловелас Декстер обращает внимание на свою однокурсницу Эмму. Счастливая девушка, которая была влюблена в своего харизматичного однокурсника, проводит с ним остаток ночи, а утром они прощаются. У каждого из них своя дорога и все годы их жизни будут идти параллельно. Единственное, что их будет объединять — один день, годовщина их знакомства, когда они обязательно будут встречаться.

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