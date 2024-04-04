Подчеркивала декольте и носила другую прическу: какой была королева Летиция до встречи с королем

В ноябре 2003 года стало известно о помолвке наследного принца Испании Фелипе с тележурналисткой Летицией Ортис.

Любовь к журналистике у Летиции проявилась еще во время учебы. Будущая королева получила степень бакалавра журналистики в Мадридском университете Комплутенсе, а также степень магистра аудиовизуальной журналистики в Институте исследований аудиовизуальной журналистики.

Летиция Ортис в 2003 году / Фото: Getty Images

В университете она была интерном в газете "La Nueva España", работала в газете ABC и в агентстве новостей EFE. После окончания университета Летиция некоторое время работала в газете "Siglo XXI" в Мексике.

Вернувшись в Испанию, она продолжила карьеру в испанском филиале экономического телевизионного канала Блумберга, а затем перешла в телекомпанию CNN+.

Когда Летиция и принц Фелипе познакомились, она как раз работала на телевидении. О том, как будущий король Испании влюбился в простолюдинку мы вам уже рассказывали. А вот так выглядела в те года будущая королева и мать наследников короля Филиппа VI.

Летиция Ортис в 2003 году / Фото: Getty Images

В те годы Летиция носила платья с весьма пикантными декольте, а волосы красила в более светлый оттенок, чем носит сейчас.

Королева Летиция в 2024 году / Фото: Getty Images

Королевская свадьба состоялась 22 мая 2004 года в соборе Альмудена в Мадриде. В браке у Летиции и Фелипе родилось две дочери – принцесса Леонор и инфанта София.

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