Подчеркнула декольте и открыла плечи: королева Летиция на церемонии

Испанская королева Летиция вернулась к активной работе после летних каникул и длительного отпуска.

Вчера, 6 сентября, Ее Величество посетила церемонию вручения наград Retina Eco и была запечатлена фотографами по прибытию в Фонд Джинера де Лос Риос в Мадриде.

Королева Летиция / Getty Images

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48-летняя Летиция выбрала для своего выхода черное платье-миди из котона. Наряд был с глубоким V-образным декольте и со слегка приспущенными плечами, а еще короткими рукавами и небольшим разрезом сзади. Дополнила наряд королева черными туфлями с открытой пяткой и на застежках, в руке держала черный клатч, на пальце у нее сверкало любимое кольцо от Karen Hallam, а в ушах – золотые серьги-висюльки.

Седые пряди волосы королева Летиция по-прежнему не закрашивает, волосы у нее были распущены, а на лице была защитная маска. Этим аксессуаром, который стал обязательным для всех людей на планете в связи с пандемией, королева Летиция не пренебрегает.

Королева Летиция / Getty Images

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