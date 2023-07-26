Подчеркнула декольте: королева Летиция в роскошном образе появилась на открытии музея

Впервые видим, что королева Летиция так откровенно подчеркнула свое декольте.

Король Филипп VI и королева Летиция в преддверии отпуска открыли новый музей "Галерея королевских коллекций" в Мадриде.

50-летняя королева Летиция в этот вечер выглядела потрясающе в черно-белом платье миди с цветочным принтом от Carolina Herrera стоимостью 1900 долларов, которое откровенно подчеркивало ее декольте. Платье в стиле 60-х отличалось шелковым черным поясом с элегантным бантом на талии и пышным подолом.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

К наряду королева подобрала туфли-слингбэки черного цвета от Carolina Herrera и черный маленький клатч от Varela official. Несмотря на жаркую погоду в Мадриде Ее Величество не стала завязывать волосы в хвост или делать прическу, а просто распустила их, красиво уложив, дополнив образ серьгами-кольцами и макияжем в темных тонах, подчеркивающим ее глаза и немного губы.

Король Филипп VI был в темно-сером костюме в тонкую полоску, дополнив свой образ белой рубашкой и галстуком в принт.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Галерея Королевских коллекций теперь является одним из крупнейших музеев Европы и была спроектирована архитекторами Эмилио Туньоном и Луисом Морено Мансилья. В ней будут представлены сотни произведений искусства и артефактов средневековья, принадлежащих испанской короне.

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