Подчеркнула декольте: принцесса Беатрис в платье Gucci появилась на королевской свадьбе друзей

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци стали родителями чуть больше месяца назад. Но это не мешает паре путешествовать.

Вчера молодые родители присутствовали на свадебной церемонии греческого принца Филиппоса, который является крестным принцессы Дианы, он женился на Нине Флор.

35-летний Филиппос, младший сын короля Греции Константина III, связал себя узами брака с 34-летней наследницей VistaJet во время пышной церемонии в субботу в Кафедральном соборе Афин, на которой присутствовали члены королевской семьи из нескольких европейских монархий. Среди них были принцесса Беатрис с супругом Эдоардо и ее младшая сестра принцесса Евгения с мужем Джеком.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

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33-летняя Беатрис выглядела великолепно в платье с глубоким декольте, декорированном камнями и украшенном бантом на талии от Дома Gucci. Впервые этот наряд принцесса надела в 2018 году Global Gift Gala 2018. Вероятно это любимое платье принцессы или же она демонстрирует публике осознанное потребление, как и Кейт Миддлтон, которая недавно появилась на публике в платье, в котором выходила в свет впервые десять лет назад.

Принцесса Беатрис на Global Gift Gala 2018 / Getty Images

Беатрис выглядела отлично, у нее была красивая прическа и макияж, в руках она держала клатч, ногти покрывать лаком она не стала. Ее супруг Эдоардо был в костюме, белой рубашке и галстуке.

Принцесса Беатрис / Getty Images

Принцессу Евгению, похоже, не запечатлели на мероприятии, но она точно была среди гостей церемонии.

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