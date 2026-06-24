Подчеркнула фигуру черным платьем-миди: принцесса Мария-Олимпия сходила на вечеринку

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

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Для этого выхода в свет 29-летняя принцесса выбрала лаконичное обтягивающее фигуру платье черного цвета с драпировкой и глубоким V-образным вырезом, а также разрезом спереди. Мария-Олимпия дополнила его винного цвета сатиновым клатчем, украшенным большим бантом.

Также Мария-Олимпия сделала свою классическую укладку и легкий макияж, подчеркнув немного ресницы и губы, накрасила ногти нюдовым лаком, и надела несколько колец на пальцы.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

В последнее время девушка демонстрирует абсолютно противоположные образы. На днях мы видели ее образ в белом мини-платье, которое она дополнила туфлями на шпильке и сумкой Gucci. В таком аутфите Мария-Олимпия посетила отель Claridge’s, где состоялся частный ужин, организованный брендом Gucci.

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