ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
13
Время на прочтение
1 мин

Подчеркнула фигуру черным платьем-миди: принцесса Мария-Олимпия сходила на вечеринку

Принцесса Мария-Олимпия потусовалась на летней вечеринке Serpentine Summer Party в Serpentine South в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Принцесса Мария-Олимпия

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Для этого выхода в свет 29-летняя принцесса выбрала лаконичное обтягивающее фигуру платье черного цвета с драпировкой и глубоким V-образным вырезом, а также разрезом спереди. Мария-Олимпия дополнила его винного цвета сатиновым клатчем, украшенным большим бантом.

Также Мария-Олимпия сделала свою классическую укладку и легкий макияж, подчеркнув немного ресницы и губы, накрасила ногти нюдовым лаком, и надела несколько колец на пальцы.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

В последнее время девушка демонстрирует абсолютно противоположные образы. На днях мы видели ее образ в белом мини-платье, которое она дополнила туфлями на шпильке и сумкой Gucci. В таком аутфите Мария-Олимпия посетила отель Claridge’s, где состоялся частный ужин, организованный брендом Gucci.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
13
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie