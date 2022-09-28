Подчеркнула грудь пикантным нарядом: леди Амелия Виндзор блистала на подиуме

Леди Амелия Виндзор посещает Недели мод не только в качестве зрителя.
На Лондонской неделе моды 27-летняя аристократка вышла на подиум на показе Zeynep Kartal x Li & Fung, продемонстрировав три лука из весенне-летней коллекции 2023 года.
Королевская особа прошлась по подиуму в зеленом полупрозрачном топе, снова сверкнув сосками. У топа были объемные короткие рукава из фатина и сзади шлейф. Его Амелия сочетала с короткими шортами и босоножками с россыпью страз на высокой платформе и каблуках.
Также звезда прошлась по подиуму в бледно-розовом костюме-тройке: жилете, удлиненном жакете и широких брюках и в той же обуви.
И в лилово-розовом платье с глубоким декольте, разрезом сбоку и рюшами. Два последних образа Виндзор были дополнены золотыми цепями на шее. Волосы девушка собрала в низкий пучок и сделала нейтральный макияж.
Недавно леди Амелия была запечатлена фотографами на показе Versace на Миланской неделе моды.
Но публика еще не отошла от образа, который девушка выбрала на похорон королевы Елизаветы II. Под черное платье аристократка надела слишком тонкое белье и засветила больше, чем нужно было.
Леди Амелия занимает 42-е место в порядке наследования британского престола, а следовательно, никогда на него не взойдет. Так что может себе позволить любые образы.
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