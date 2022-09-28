Подчеркнула грудь пикантным нарядом: леди Амелия Виндзор блистала на подиуме

Леди Амелия Виндзор посещает Недели мод не только в качестве зрителя.

На Лондонской неделе моды 27-летняя аристократка вышла на подиум на показе Zeynep Kartal x Li & Fung, продемонстрировав три лука из весенне-летней коллекции 2023 года.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Королевская особа прошлась по подиуму в зеленом полупрозрачном топе, снова сверкнув сосками. У топа были объемные короткие рукава из фатина и сзади шлейф. Его Амелия сочетала с короткими шортами и босоножками с россыпью страз на высокой платформе и каблуках.

Также звезда прошлась по подиуму в бледно-розовом костюме-тройке: жилете, удлиненном жакете и широких брюках и в той же обуви.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

И в лилово-розовом платье с глубоким декольте, разрезом сбоку и рюшами. Два последних образа Виндзор были дополнены золотыми цепями на шее. Волосы девушка собрала в низкий пучок и сделала нейтральный макияж.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Недавно леди Амелия была запечатлена фотографами на показе Versace на Миланской неделе моды.

Амелия Виндзор в Милане / Фото: Getty Images

Но публика еще не отошла от образа, который девушка выбрала на похорон королевы Елизаветы II. Под черное платье аристократка надела слишком тонкое белье и засветила больше, чем нужно было.

Леди Амелия занимает 42-е место в порядке наследования британского престола, а следовательно, никогда на него не взойдет. Так что может себе позволить любые образы.

Читайте также: