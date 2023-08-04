Подчеркнула изящные плечи: королева Летиция посетила мероприятие в платье с экзотическим принтом

Королева Испании - невероятно красивая женщина и обладательница отличного вкуса, что в очередной раз доказала своим новым образом. Ее новый ансамбль излучал грацию и изысканность.

50-летняя королева Летиция вместе с мужем королем Филиппом VI и свекровью королевой Софией провела традиционный летний прием и ужин для властей Балеарских островов и представителей всех слоев общества Балеарских островов во дворце Маривент на Майорке. На мероприятие было приглашено более 500 человек.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева выглядела сногсшибательно, поскольку надела милое платье в голубой экзотический рисунок из коллаборации Desigual x Stella Jean. Нарядом ее Величество подчеркнула свои изящные плечи, поскольку они были открыты и украшены большой рюшоей.

В дополнение к своему наряду Летиция надела любимую обувь - светлые эспадрилий от бренда Magrit и украсила уши новыми серьгами в виде звезд из золота и бриллиантов от бренда Isabel Guarch.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также Летиция сделала латте-макияж и собрала волосы в прическу в виде высокого хвоста.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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