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Подчеркнула красивые руки: королева Летиция в летнем луке приехала на мероприятие

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
573
Время на прочтение
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Подчеркнула красивые руки: королева Летиция в летнем луке приехала на мероприятие

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция побывала сегодня в культурном центре Residencia de Estudiantes "Студенческое общежитие" в Мадриде.

На публику в этот жаркий день королевская особа вышла в бежевом трикотажном топе без рукавов и с высокой горловиной от Massimo Dutti и широких белых брюках от Carolina Herrera, подобрав к ним белые эспадрильи на платформе от бренда Macarena.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция может похвастаться подкачанными руками – результатом своих круглогодичных тренировок в спортзале.

К своему летнему образу королева подобрала минимальное количество украшений: золотые серьги от испанского ювелирного дома Gold & Roses и золотое кольцо от своего любимого бренда Coreterno. Ее каштановые локоны были разделены пробором сбоку, а макияж на лице был выполнен в натуральных оттенках. Ногти были, как обычно, не накрашены лаком.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

На выходных, напомним, королева посетила конкурс научных монологов Solo De Ciencia ("Только наука"), организованный Испанским фондом науки и технологий, где появилась в черном шелковом платье от бренда & Other Stories тоже с открытыми плечами.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
573
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