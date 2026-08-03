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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Подчеркнула ноги: Меган Маркл продемонстрировала необычный для королевской особы образ

Меган Маркл продемонстрировала стильный летний образ в Калифорнии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Супруга принца Гарри появилась на специальном показе документального фильма о девушках-скаутах «Cookie Queens». Вместе с мужем они выступили в роли исполнительных продюсеров проекта, а презентация состоялась в кинотеатре в Лос-Анджелесе.

Герцогиня выбрала необычный образ для этого мероприятия, ведь обычно члены королевской семьи предпочитают сдержанный стиль, в котором преобладают классика и длина миди. Меган же надела белые шорты прямого кроя от Jenni Kayne, дополнив их трикотажным топом с короткими рукавами от Brochu Walker.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Образ герцогини Сассекской дополнили лоферы J McLaughlin с кисточками. Сочетание классических шорт, лаконичного трикотажа и удобной обуви создало непринуждённый, но в то же время элегантный летний образ.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Интересно, что накануне Меган также отдала предпочтение обуви без каблуков. Для предыдущего выхода она выбрала плоские босоножки Hermès, продемонстрировав приверженность удобной обуви, которая легко сочетается с летним гардеробом. Похоже, в этом сезоне герцогиня Сассекская делает ставку именно на практичные модели одежды и обуви.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
177
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