Подчеркнула ноги: Меган Маркл продемонстрировала необычный для королевской особы образ

Меган Маркл / © Getty Images

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Супруга принца Гарри появилась на специальном показе документального фильма о девушках-скаутах «Cookie Queens». Вместе с мужем они выступили в роли исполнительных продюсеров проекта, а презентация состоялась в кинотеатре в Лос-Анджелесе.

Герцогиня выбрала необычный образ для этого мероприятия, ведь обычно члены королевской семьи предпочитают сдержанный стиль, в котором преобладают классика и длина миди. Меган же надела белые шорты прямого кроя от Jenni Kayne, дополнив их трикотажным топом с короткими рукавами от Brochu Walker.

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Меган Маркл / © Getty Images

Образ герцогини Сассекской дополнили лоферы J McLaughlin с кисточками. Сочетание классических шорт, лаконичного трикотажа и удобной обуви создало непринуждённый, но в то же время элегантный летний образ.

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Меган Маркл / © Getty Images

Интересно, что накануне Меган также отдала предпочтение обуви без каблуков. Для предыдущего выхода она выбрала плоские босоножки Hermès, продемонстрировав приверженность удобной обуви, которая легко сочетается с летним гардеробом. Похоже, в этом сезоне герцогиня Сассекская делает ставку именно на практичные модели одежды и обуви.

Меган Маркл / © Getty Images

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