Подчеркнула стройную фигуру: первая леди Колумбии в белом наряде появилась на инаугурации своего мужа

На днях в Боготе состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Колумбии Густаво Петро. Вместе с ним была его жена Вероника Алькосер Гарсия.

Новая первая леди продемонстрировала на церемонии роскошный образ. На ней был белый комбинезон со брюками-палаццо, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру. Наряд она сочетала с белой укороченной накидкой с воротником-стойкой и жемчужными пуговицами.

Вероника Алькосер Гарсия / Фото: Associated Press

Вероника Алькосер Гарсия / Фото: Associated Press

Свой аутфит Вероника дополнила стильной укладкой, насыщенным макияжем, серьгами-гвоздями и браслетами. В руке она держала белый клатч.

Густаво Петро и Вероника Алькосер Гарсия / Фото: Associated Press

Густаво Петро был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, первая леди Бразилии – Мишель Болсонару – появилась на митинге в красивом платье бирюзового цвета с запахом.

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