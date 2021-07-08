Подчеркнула талию белой блузкой: Юлия Тимошенко на зажинках в Винницкой области

Подчеркнула талию белой блузкой: Юлия Тимошенко на зажинках в Винницкой области

60-летняя лидер партии "Батькивщина" в последнее время любит носить белые наряды.

Юлия Тимошенко посетила с рабочим визитом Винницкую область. Там она побывала на зажинках, где выступила с речью, которую транслировали в ее Instagram.

Народный депутат продемонстрировала нежный деловой аутфит. Она подчеркнула талию белой блузкой, которую скомбинировала с кремовой юбкой-карандашом.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Волосы Юлия Владимировна собрала в любимую последнее время прическу-пучок. На лице у нее были оптические очки в черной изысканной оправе.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Ранее Тимошенко продемонстрировала лук в белоснежном обтягивающем платье миди, расшитом спереди камнями, которое отлично сидело на ее фигуре. Сверху Юлия Владимировна надела летний жакет с карманами с молниями.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Юлия Тимошенко/Служебные видео

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