Подчеркнула тонкую талию: принцесса Беатрис выбрала идеальный лук для выхода в свет

Принцесса Йоркская и ее муж, британский бизнесмен Эдоардо Мапелли-Моцци присутствовали на Бленхеймском балу в поддержку детского фонда Starlight во дворце Бленхейм в Вудстоке.

Принцесса Беатрис появилась на публике в блестящем черном платье миди с россыпью мелких страз и воротником, как у смокинга, от Self-portrait и черных замшевых туфлях Daphne от Jimmy Choo. Беатрис дополнила свой великолепный ансамбль черной сумкой из искусственной кожи крокодила от Katie Loxton. Принцесса распустила волосы, сделала легкий вечерний макияж и прозрачным лаком накрасила ногти. На ее запястье сверкал тонкий золотой браслет, а других украшений она надевать не стала.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Ее муж Эдо был в бархатном черном пиджаке, белоснежной рубашке и черных брюках, а также обут в замшевые туфли с золотой вышивкой.

Пара давно не появлялась на публике. В прошлый раз мы видели их на службе памяти в Виндзоре в прошлом месяце.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Associated Press

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