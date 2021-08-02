Подчеркнула живот гороховым платьем: беременная принцесса Беатрис сходила на мероприятие

Уже осенью принцесса Йоркская станет мамой.

Пока все обсуждают скандал, в который попал муж принцессы Евгении, ее старшая беременная сестра Беатрис тоже дала повод вспомнить о ней.

На днях принцесса Йоркская посетила мероприятие, посвященное женщинам, где они рассказывали свои истории успеха. Встреча была организована LaPorsche Thomas, принцесса Беатрис присутствовала на ней как вице-президента по партнерству и стратегии.

Репортер и организатор ЛаПорше поделилась милой фотографией с принцессой Беатрис у себя в Твиттере, написав: "Она во всей своей официальной роли принцессы. Вы все можете знать ее как принцессу Беатрис Йоркскую из британской королевской семьи. Но для меня она остается девушкой по имени Беа".

Her in all of her official princessness and me in all of my queendom!

You all may know her as Princess Beatrice York of the British Royal Family As for me, she's known as "Girl Bea." Leave it to me to accidently become homegirls with a whole princess in line for the throne. pic.twitter.com/YczRAPcEid — LaPorsche (@laporschespeaks) July 31, 2021

Также на снимке можно рассмотреть подросший живот принцессы. Одета Беатрис в черное платье длины миди в мелкий гороховый принт, волосы у нее были распущены, а на лице очаровательная улыбка. Принцессе очень идет беременность, не правда ли?

Напомним, ранее принцессу вместе с мужем Эдоардо видели на Уимблдонском турнире. Тогда она впервые появилась на публичном мероприятии,

Пока все обсуждают скандал, в который попал муж принцессы Евгении, ее старшая беременная сестра Беатрис тоже дала повод вспомнить о ней.

На днях принцесса Йоркская посетила мероприятие, посвященное женщинам, где они рассказывали свои истории успеха. Встреча была организована LaPorsche Thomas, принцесса Беатрис присутствовала на ней как вице-президента по партнерству и стратегии.

Репортер и организатор ЛаПорше поделилась милой фотографией с принцессой Беатрис у себя в Твиттере, написав: "Она во всей своей официальной роли принцессы. Вы все можете знать ее как принцессу Беатрис Йоркскую из британской королевской семьи. Но для меня она остается девушкой по имени Беа".

Her in all of her official princessness and me in all of my queendom!

You all may know her as Princess Beatrice York of the British Royal Family As for me, she's known as "Girl Bea." Leave it to me to accidently become homegirls with a whole princess in line for the throne. pic.twitter.com/YczRAPcEid — LaPorsche (@laporschespeaks) July 31, 2021

Также на снимке можно рассмотреть подросший живот принцессы. Одета Беатрис в черное платье длины миди в мелкий гороховый принт, волосы у нее были распущены, а на лице очаровательная улыбка. Принцессе очень идет беременность, не правда ли?

Напомним, ранее принцессу вместе с мужем Эдоардо видели на Уимблдонском турнире. Тогда она впервые появилась на публичном мероприятии будучи уже на приличном сроке беременности.

Принцесса Беатрис / Getty Images

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Выставка свадебного платья принцессы Беатрис (6 фото)

будучи уже на приличном сроке беременности.

Принцесса Беатрис / Getty Images

Читайте также: Первая годовщина свадьбы: муж принцессы Беатрис опубликовал редкий семейный снимок

Выставка свадебного платья принцессы Беатрис (6 фото)

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