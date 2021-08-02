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Подчеркнула живот гороховым платьем: беременная принцесса Беатрис сходила на мероприятие

Подчеркнула живот гороховым платьем: беременная принцесса Беатрис сходила на мероприятие

Принцесса Беатрис / Associated Press

Уже осенью принцесса Йоркская станет мамой.

Пока все обсуждают скандал, в который попал муж принцессы Евгении, ее старшая беременная сестра Беатрис тоже дала повод вспомнить о ней.

На днях принцесса Йоркская посетила мероприятие, посвященное женщинам, где они рассказывали свои истории успеха. Встреча была организована LaPorsche Thomas, принцесса Беатрис присутствовала на ней как вице-президента по партнерству и стратегии.

Репортер и организатор ЛаПорше поделилась милой фотографией с принцессой Беатрис у себя в Твиттере, написав: "Она во всей своей официальной роли принцессы. Вы все можете знать ее как принцессу Беатрис Йоркскую из британской королевской семьи. Но для меня она остается девушкой по имени Беа".

Также на снимке можно рассмотреть подросший живот принцессы. Одета Беатрис в черное платье длины миди в мелкий гороховый принт, волосы у нее были распущены, а на лице очаровательная улыбка. Принцессе очень идет беременность, не правда ли?

Напомним, ранее принцессу вместе с мужем Эдоардо видели на Уимблдонском турнире. Тогда она впервые появилась на публичном мероприятии,

Пока все обсуждают скандал, в который попал муж принцессы Евгении, ее старшая беременная сестра Беатрис тоже дала повод вспомнить о ней.

На днях принцесса Йоркская посетила мероприятие, посвященное женщинам, где они рассказывали свои истории успеха. Встреча была организована LaPorsche Thomas, принцесса Беатрис присутствовала на ней как вице-президента по партнерству и стратегии.

Репортер и организатор ЛаПорше поделилась милой фотографией с принцессой Беатрис у себя в Твиттере, написав: "Она во всей своей официальной роли принцессы. Вы все можете знать ее как принцессу Беатрис Йоркскую из британской королевской семьи. Но для меня она остается девушкой по имени Беа".

Также на снимке можно рассмотреть подросший живот принцессы. Одета Беатрис в черное платье длины миди в мелкий гороховый принт, волосы у нее были распущены, а на лице очаровательная улыбка. Принцессе очень идет беременность, не правда ли?

Напомним, ранее принцессу вместе с мужем Эдоардо видели на Уимблдонском турнире. Тогда она впервые появилась на публичном мероприятии будучи уже на приличном сроке беременности.

Принцесса Беатрис / © Getty Images
Принцесса Беатрис / Getty Images

Читайте также: Первая годовщина свадьбы: муж принцессы Беатрис опубликовал редкий семейный снимок

будучи уже на приличном сроке беременности.

Принцесса Беатрис / © Getty Images
Принцесса Беатрис / Getty Images

Читайте также: Первая годовщина свадьбы: муж принцессы Беатрис опубликовал редкий семейный снимок