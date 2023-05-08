Подчеркнула живот и декольте: беременная принцесса Евгения посетила большой обед в честь коронации

На следующий день после коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы члены его большой семьи посетили большой обед в честь в Чалфонт-Сент-Джайлс, где пообщались с публикой.

На обед приехали сестры Йоркские – принцессы Евгения и Беатрис. Обе девушки впечатлили своими украшениями на самой коронации, но для дневного королевского мероприятия выбрали более скромные образы.

Принцесса Евгения с сестрой Беатрис на большом обеде в честь коронации в Чалфонт-Сент-Джайлс / Фото: Associated Press

Беременная принцесса Евгения приехала в платье миди из шерсти и крепа Gabriela Hearst с акцентом на талии и декольте за 2846 долларов, а обута была в черные остроносые балетки от Dune London.

Принцесса Евгения на большом обеде в честь коронации в Чалфонт-Сент-Джайлс / Фото: Associated Press

Принцесса Евгения с сестрой Беатрис на большом обеде в честь коронации в Чалфонт-Сент-Джайлс / Фото: Associated Press

Евгения в этот раз надел скромные серьги-колечки из золота, сделала лаконичную прическу и легкий дневной макияж. В этом платье хорошо был подчеркнут большой живот принцессы, которая уже летом во второй раз станет мамой. У Ее Высочества также был светлый маникюр. Евгения любезно фотографировала с людьми в этот день и выглядела радостной.

Принцесса Евгения с сестрой Беатрис на большом обеде в честь коронации в Чалфонт-Сент-Джайлс / Фото: Associated Press

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