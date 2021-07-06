Подчеркнула живот красивым платьем: Катя Осадчая на съемках

Беременная ведущая продолжает активно работать.

Катя Осадчая опубликовала несколько новых фотографий в своем блоге и предложила подписчикам выбрать лучший кадр.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

На снимке 37-летняя ведущая запечатлена в сиреневом макси-платье с открытыми плечами, рюшами и тонким поясом, с помощью которого красиво подчеркнут живот. Осадчая дополнила лук светлой шляпой и бирюзовыми босоножками. И сделала несколько фотографий на цветочной композиции.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

"Одно фото не смогла выбрать вам какое больше нравится 1, 2 или 3? ", - написала ведущая и рассказала, что они снимают новый выпуск "Светской жизни".

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

А еще ведущая вчера приехала на съемки на @atlasweekend, о чем также сообщила у себя в Instagram. И опубликовала несколько фотографий своего образа, представ перед камерой в черном платье в гороховый принт и кепке, а также в высоких белых ботинках.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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