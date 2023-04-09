Подчеркнула живот платьем в принт: беременная принцесса Евгения с мужем посетила часовню Святого Георгия

Принцесса Евгения Йоркская впервые появилась публичном семейном мероприятии после официального подтверждения того, что они с мужем Джеком ждут второго ребенка.

Евгения и Джек посетили сегодня пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Виндзоре.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

На нее 33-летняя принцесса Йоркская приехала в платье-миди в принт от бренда WHISTLES, молочно-белом пальто, в руке несла маленькую сумку с золотой фурнитурой от Chloe, а также была обута в темно-синие туфли-лодочки от Jimmy Choo.

Евгения надела синий ободок на голову, сделала макияж и дополнила образ золотыми серьгами-висюльками. Они шли с мужем держась за руки. Джек Бруксбэнк был одет в классический темно-синий костюм, белую рубашку и светлый галстук. На пальце у мужчины сверкал золотой перстень.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

У принцессы заметно подрос живот. Ранее Евгения говорила, что их второй ребенок должен родиться летом. Пол малыша пара не оглашает заранее и вряд ли это сделает. Также у них подрастает двухлетний сын Август.

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