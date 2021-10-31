Подданные обеспокоены: королева Елизавета II не появится на публике еще две недели

Состояние здоровья королевы Елизаветы II вызывает опасения, а ее подданные переживают за монарха.
Сообщается, что Ее Величество отменила выступление на фестивале памяти по рекомендации врача. На прошлой неделе Елизавета II провела ночь в больнице короля Эдуарда VII, после результатов обследования врачи рекомендовали ей двухнедельный отдых. Из-за этого монарху пришлось отменить свое появление на Фестивале памяти, который должен состояться 13 ноября, и некоторые другие мероприятия.
В заявлении Букингемского дворца говорилось: "Врачи Ее Величества посоветовали ей продолжать отдых, по крайней мере, в течение следующих двух недель. Врачи сообщили, что Ее Величество может продолжать выполнять легкие, офисные обязанности в течение этого времени, включая некоторые виртуальные аудиенции, но не предпринимать никаких официальных визитов. Ее Величество сожалеет, что это означает, что она не сможет присутствовать на Фестивале Поминовения в субботу 13 ноября".
Тем не менее сообщается, что Елизавета II все равно твердо намерена присутствовать на Национальной службе памяти в Воскресенье памяти 14 ноября 2021 года.
Напомним, ранее королева отменила свое появление на вечернем приеме Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в понедельник, 1 ноября, в Глазго. Но королева выступит с видеообращением к собравшимся делегатам.
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