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Поддержала Украину: немецкая певица исполнила суперхит "Ой, у лузі червона калина" на четырех языках

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Поддержала Украину: немецкая певица исполнила суперхит "Ой, у лузі червона калина" на четырех языках

Флаг Украины / Getty Images

Марлейн Маас заявила, что таким образом хочет, чтобы как можно больше людей услышали композицию и поняли ее смысл.

В самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, вступивший в ряды территориальной обороны, исполнил песню "Ой у лузі червона калина" на Софиевской площади в Киеве. С тех пор этот суперхит уже перепели многие.

Певица из немецкого Ахена Марлейн Маас исполнила гимн Сечевых Стрельцов на 4 языках - украинском, немецком, английском и французском и заявила, что ее так глубоко тронула эта композиция, что она решила ее перевести на другие языки для того, чтобы больше людей могли услышать ее и понять ее смысл. 

 "Ой у лузі червона калина" - украинская народная песня авторского происхождения, марш Украинских сечевых стрельцов. 

Напомним, британская рок-группа Pink Floyd выпустила трек Hey Hey Rise. В композиции звучит вокал Андрея Хливнюка, где солист группы "Бумбокс" на Софиевской площади поет "Ой, в лузі червона калина". Участники же Pink Floyd сопровождают его пение инструментальной музыкой.

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