Поддержали премьер-министра Финляндии: женщины со всего мира публикуют видео, на которых они пьют, танцуют и поют

Женщины запустили флешмобом в поддержку 36-летней главы финского правительства, которую раскритиковали из-за видео с приватной вечеринки, где она веселилась.

Женщины со всего мира поддержали премьер-министра Финляндии Санну Марин, которую раскритиковали из-за видео с частной вечеринки, на которых она с друзьями веселилась, пила алкоголь, пела и танцевала. Они запустили флешмоб в соцсети.

Санна Марин / Фото: Associated Press

Жительницы Финляндии, Дании, Канады, Нидерландов, Великобритании и других стран снимают видео, в которых они пьют, танцуют, поют и дурачатся так же, как делает это Марин на скандальных видео. Ролики публикуют с хештегом #solidaritywithsanna (#СолидарностьССанной).

“Solidarity with Sanna”



Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky — Megha Mohan (@meghamohan) August 20, 2022

Во флешмобе в поддержку главы финского правительства приняли участие также политики из Германии и Австрии.

"Появилось очередное видео с вечеринки Санны Марин. Вот вам мое, пока никто не слил. У нас с Вилмой было только пиво и шнапс", - написал депутат немецкого бундестага Стефан Зайдлер.

Zweites Party-Video mit #sannamarin aufgetaucht. Bevor es jemand #leaked, hier kommt meins. Wilma und ich hatten nur Bier und Korn. Und um es mit den Worten von @fettesbrot ganz klar zu sagen: Bi uns heet dat nich „Disco“ sondern „Dans op de Deel“. #solidaritywithsanna pic.twitter.com/xO0WMG4rbZ — Stefan Seidler (@stefan_seidler) August 21, 2022

"Я во всей красе: пряничное сердце, светящаяся корона, пою невпопад", – написала парламентарий из Австрии Хенрике Брандштеттер.

Mondseer Seefest im Sommer 2022 mit allen Zutaten: Lebkuchenherz, fragwürdiges Blinke-Krönchen, nicht sehr musikalisches Gegröle … #solidaritywithsanna pic.twitter.com/TkaStl3stl — Henrike Brandstötter (@brand_rede) August 20, 2022

Напомним, поведение Марин назвали неуместным, как для политического лидера, особенно в нынешней ситуации напряжения во всем мире.

А финский депутат Микко Кярня даже призвал премьер-министра пройти добровольный тест на наркотики.

На это Санна ответила, что не употребляла наркотики и без проблем может пройти тест, потому что ей нечего скрывать.

"Я не употребляла никаких наркотиков, поэтому пройти тест на наркотики для меня не проблема. Я не употребляла ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась и не совершала ничего противозаконного", - заявила Марин журналистам.

Политик добавила, что немного пила легкий алкогольный напиток. И она не видела, чтобы кто-то возле нее употреблял запрещенные вещества. Кроме того, Санна отметила, что не ожидала, что видео с приватной вечеринки может попасть в Сеть.

К слову, ранее премьер-министр уже попадала в скандалы. Она после контакта с человеком, зараженным коронавирусом, пошла в ночной клуб. Из-за этого на нее обрушилась критика. Санна объяснила свой поступок тем, что перед вечеринкой забыла дома свой служебный телефон и не знала, что заразилась коронавирусом.

Марин является одним из самых молодых мировых лидеров и самым молодым премьер-министром в Финляндии. Она вступила в должность премьер-министра в 2019 году, когда ей было 34 года.

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