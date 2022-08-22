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Поддержали премьер-министра Финляндии: женщины со всего мира публикуют видео, на которых они пьют, танцуют и поют

Поддержали премьер-министра Финляндии: женщины со всего мира публикуют видео, на которых они пьют, танцуют и поют

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Поддержали премьер-министра Финляндии: женщины со всего мира публикуют видео, на которых они пьют, танцуют и поют

Женщины запустили флешмобом в поддержку 36-летней главы финского правительства, которую раскритиковали из-за видео с приватной вечеринки, где она веселилась.

Женщины со всего мира поддержали премьер-министра Финляндии Санну Марин, которую раскритиковали из-за видео с частной вечеринки, на которых она с друзьями веселилась, пила алкоголь, пела и танцевала. Они запустили флешмоб в соцсети.

Санна Марин / © Associated Press
Санна Марин / Фото: Associated Press

Жительницы Финляндии, Дании, Канады, Нидерландов, Великобритании и других стран снимают видео, в которых они пьют, танцуют, поют и дурачатся так же, как делает это Марин на скандальных видео. Ролики публикуют с хештегом #solidaritywithsanna (#СолидарностьССанной).

Во флешмобе в поддержку главы финского правительства приняли участие также политики из Германии и Австрии.

"Появилось очередное видео с вечеринки Санны Марин. Вот вам мое, пока никто не слил. У нас с Вилмой было только пиво и шнапс", - написал депутат немецкого бундестага Стефан Зайдлер.

"Я во всей красе: пряничное сердце, светящаяся корона, пою невпопад", – написала парламентарий из Австрии Хенрике Брандштеттер.

Напомним, поведение Марин назвали неуместным, как для политического лидера, особенно в нынешней ситуации напряжения во всем мире.

А финский депутат Микко Кярня даже призвал премьер-министра пройти добровольный тест на наркотики.

На это Санна ответила, что не употребляла наркотики и без проблем может пройти тест, потому что ей нечего скрывать.

"Я не употребляла никаких наркотиков, поэтому пройти тест на наркотики для меня не проблема. Я не употребляла ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась и не совершала ничего противозаконного", - заявила Марин журналистам.

Политик добавила, что немного пила легкий алкогольный напиток. И она не видела, чтобы кто-то возле нее употреблял запрещенные вещества. Кроме того, Санна отметила, что не ожидала, что видео с приватной вечеринки может попасть в Сеть.

К слову, ранее премьер-министр уже попадала в скандалы. Она после контакта с человеком, зараженным коронавирусом, пошла в ночной клуб. Из-за этого на нее обрушилась критика. Санна объяснила свой поступок тем, что перед вечеринкой забыла дома свой служебный телефон и не знала, что заразилась коронавирусом.

Марин является одним из самых молодых мировых лидеров и самым молодым премьер-министром в Финляндии. Она вступила в должность премьер-министра в 2019 году, когда ей было 34 года.

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