Поддержка аннексии Крыма и кредиты от Кремля: что известно о Марин Ле Пен - кандидате в президенты Франции

Во Франции совсем скоро состоится второй тур выборов на пост президента страны. Главный конкурент Макрона в этой политической гонке - прокремлевский политик.

Пока в Украине война - во Франции разгар президентских выборов. Предвыборная кампания выпала в этом году на 10 апреля - первый тур, и на 24 апреля - второй. Лидерами по итогам первого тура стали нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон (27,84 %) и Марин Ле Пен (23,15 %). Поскольку никто из них не набрал более 50% голосов избирателей, оба политика примут участие во втором туре. В первом туре Макрон получил поддержку на западе, юго-западе и востоке Франции, в то время как север, северо-восток, юг и юго-восток голосовали за Ле Пен.

Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон / Associated Press

Эмманюэль Макрон не делал масштабной предвыборной кампании, а сконцентрировался на внешней политике. Его команда рисовала картинку обеспокоенного президента-миротворца, который не тратит время на агитацию, а пытается остановить войну в Европе. В это же время Марин Ле Пен объездила всю страну и провела активную предвыборную кампанию. В результате французское общество раскололось - у кандидатов очень маленький разрыв в голосах.

Но помимо французов, выборы во Франции интересуют и украинцев, ведь от того, кто победит в этой гонке может зависеть будущее единства НАТО, Европейского союза и санкций, введенных против России. Если в выборах победит Ле Пен, скорее всего, о поддержке Франции нашей стране пройдется забыть, поскольку политик является ярой путинисткой и лидером ультраправой партии "Национальное объединение". Эта политсила принадлежит к евроскетикам, выступающим за упразднение Евросоюза как наднационального европейского проекта, а также критикует США за господство над Европой.

Так кто же эта Марин Ле Пен

То, что Марин подалась в политику не удивительно. Она является младшей дочерью французского политика Жана-Мари Ле Пена - основателя политической партии "Национальное объединение". Все детство Марин было буквально связано с политикой - много времени она проводила в кабинете отца, наблюдала за его предвыборными гонками. Особое влияние на Марин и ее будущую работу оказал теракт - когда ей было восемь лет, в их доме в Париже взорвалась бомба.

Марин Ле Пен с отцом / Associated Press

Окончив школу, девушка поступила в Университет Пантеон-Ассас, где получила степень магистра права, а на следующий год - дополнительную степень магистра уголовного права. В 1992 году она получила сертификат юриста и до 1998 года работала адвокатом в Париже, а затем присоединилась к партии отца, где занимала должность директора по юридическим вопросам. В 2003 году Марин занимает должность исполнительного вице-президента "Национального фронта".

В 2004 году Марин успешно баллотировалась в Европейский парламент. В последующие годы ее авторитет в партии "Национальный фронт" вырос, и в 2007 году она уже руководила президентской кампанией своего отца Жана-Мари Ле Пена. Она занимала ряд региональных и муниципальных должностей в правительстве Нор-Па-де-Кале, а также привела "Национальный фронт" к сильному показателю на региональных выборах в 2009 году. Марин пыталась смягчить откровенный неофашистский и антисемитский имидж партии, заложенный ее отцом, что в результате испортило их отношения. Отец Марин продолжал позволять себе публичные высказывания в сторону евреев - говоря об известном еврейском певце Патрике Брюэле он заявил: "Мы испечем целую пачку таких в следующий раз". Эта фраза была воспринята как намек на уничтожение евреев в нацистских концлагерях. Однако за многолетнюю карьеру правоэкстремистского политика подобные формулировки были не редкими. В 2015 году Жан-Мари Ле Пен был исключен из партии, расследование проводилось и по отношению его дочери Марин.

После поражения на президентских выборах в 2017 году Марин переименовала свою партию "Национальный фронт" в "Национальное объединение".

Марин Ле Пен / Associated Press

Политика Марин Ле Пен

Хотя принято считать, что Марин после того как вышла из-под тени отца дистанцировалась от некоторых наиболее радикальных взглядов его деятельности, все же и сама продолжает шокировать мир своими заявлениями и поступками. В частности политик поддерживала Дональда Трампа, а также выступала за Brexit. Политика ее партии направлена на антииммиграционную и антиевропейскую позицию. На выборах 2017 года она обещала избирателям остановить злоупотребление правом на убежище, ограничить иммигрантам доступ к государственным услугам и запретить ношение хиджаба в общественных местах. В этом году Ле Пен заявила, что в случае ее победы страна выйдет из военного командования НАТО. А по словам действующего президента Макрона, Марин попытается выйти также и из Европейского союза, хотя она это опровергла.

"Frexit - ни в коем случае не наш проект", — заявила Ле Пен. Однако она считает необходимым снизить степень влияния ЕС на национальную политику стран, то есть "отдать приоритет национальному праву над европейскими договорами", а о выходе Франции из ЕС речь, по ее словам, не шла.

Марин Ле Пен / Associated Press

Преданность России

Не секрет ни для кого, что на протяжении многих лет партию Марин Ле Пен спонсирует Россия. В 2014 году, как раз в разгар революции в Украине и аннексии Крыма, "Национальный фронт" французского политика получил кредиты от российских банков на сумму 11 миллионов евро. В 2017-м перед выборами во Франции Ле Пен даже лично встречалась с Путиным.

Марин Ле Пен и Владимир Путин / Associated Press

Финансирование осуществлялось в обмен на поддержку Ле Пен российской позиции по "украинскому вопросу", с российской стороны ситуацию курировал преспешник Путина Александр Бабаков. Изначально политик пыталась опровергать российское финансирование, но в 2019 году сдалась, заявив - деньги, полученные от российского банка никак не влияют на ее патриотическую позицию.

При этом Марин выражала свою симпатию Кремлю, заявляя, что Украину в Европе не ждут, также она выступала против санкций в отношении России и открыто на протяжении восьми последних лет поддерживала аннексию Крыма.

"Я абсолютно не верю в незаконную аннексию: был референдум, жители Крыма хотели присоединиться к России. Я не вижу оснований ставить под сомнение этот референдум", - заявила она в интервью французской телекомпании BFMTV и Radio Monte Carlo. Свои слова политик подтвердила совсем недавно опять, при этом отменив, что не только считает Крым российским, но и не сожалеет о запрете на въезд в Украину (на самом деле въезд в Украину ей СБУ не запрещал).

"Я не отрицала - там был референдум… Нет, я не жалею (что говорила это - ред.). В Крыму был референдум. Крым был украинским 26 лет (на самом деле с провозглашения независимой Украины - 23 года, а также в составе УССР, с 1954 года - ред.), все остальное время он был российским. Жители Крыма захотели снова присоединиться к России, вот и все", - сказала она.

Марин Ле Пен / Associated Press

Также Марин публично поддерживала Владимира Путина на псевдовыборах, когда он в очередной раз собирался стать президентом и с того времени ничего не изменилось - политик открыто говорит, что планирует и далее сотрудничать с Россией. Даже несмотря на то, что 24 февраля Российская Федерация развернула на территории Украины полномасштабную войну, в ходе которой начала обстреливать роддомы, детские сады, школы, парки, насиловать женщин и детей, расстреливать на улице стариков, пытать мужчин, жечь и грабить наши дома, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в политическом телешоу Elysée в на телеканале France 24, отвечая на вопрос, видит ли она Путина в будущем союзником Франции, ответила утвердительно. Также после завершения войны в Украине французский политик заявила, что НАТО и Россия должны усилить сотрудничество и она, Марин Ле Пен, готова помочь в этом "стратегическом сближении". А вот санкции в отношении российского топлива она не поддерживает.

"Единственное, чего я не хочу, так это санкций в отношении российского сырья, которые будут иметь тяжелые последствия для французов и остального мира", - сказала Ле Пен в очередном интервью.

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