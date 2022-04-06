Поддержка мирового музыкального сообщества: не платят роялти россиянам, но помогают украинцам

Международное музыкальное сообщество поддерживает украинских авторов и популяризирует их творчество по всему миру.

В марте этого года совет директоров мирового авторского сообщества CISAC создал благотворительный фонд Creators for Ukraine для сбора средств на поддержку создателей и беженцев, оказавшихся в тяжелом финансовом положении из-за военной агрессии России. Также по инициативе общества музыкальных авторов Artisjus был создан проект Songs For Ukraine.

Главная цель проекта – популяризировать творчество украинских исполнителей через цифровые платформы, эфирное вещание и другие сервисы, а также увеличить поток роялти в творческое сообщество Украины. Людей призывают делиться своими любимыми украинскими культурными открытиями в соцсетях, используя хэштег #SongsForUkraine.

Музыкальные общества со всего мира, кроме осуждения агрессии России и приостановки выплат роялти российским ОКУ (организациям коллективного управления), направили финансовую помощь в вышеупомянутый благотворительный фонд.

Собранные средства направляются в волонтерские организации, которые занимаются украинскими беженцами за рубежом, на гуманитарную помощь, оказываемую Украине, другую помощь пострадавшим, а также перечисляются на счет ОО "УААСП" (Украинское Агентство по Авторским и Смежным Правам) для выплаты авторам.

Средства с первого транша в размере 2,7 млн. грн распределили между 228 правообладателями. Так в первую очередь помощь получили пожилые люди, женщины, лица, находящиеся в зоне активных боевых действий и защитники в ТРО.

Создали также веб-сайт, который предлагает плейлисты с популярной украинской музыкой в разных жанрах, из которых вещатели могут выбрать треки. В них вошли композиции таких известных музыкантов: "Скрябин", "ТНМК", Kalush, The Hardkiss, "Тартак", "Антитела", "Друга Ріка", Latexfauna, Kazka, Go_A, Onuka, "Океан Эльзы", "Бумбокс", "Один в каноэ", Тина Кароль, Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Alyosha и других.

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