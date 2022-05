Поддержка Украины и отказ российской делегации: что ждать на Каннском кинофестивале в этом году

Фото: Associated Press

Это один из старейших и самых престижных кинофестивалей мира. В этом году, чтобы выразить свою поддержку нашей стране, организаторы включили в программу много украинского кино.

75-й Каннский фестиваль традиционно стартует во вторник и пройдет с 17 по 28 мая. Фильмом открытия станет картина французского режиссера Мишеля Хазанавичус, которую после начала полномасштабной войны в Украине переименовали в "Окончательный монтаж". Также важным жестом для поддержки нашей страны стала программа "Украина в фокусе".

Поддержка Украины

Во время главного европейского кинособытия года будет уделяться много поддержке Украине, в частности, чтобы предоставить украинским кинематографистам возможности для нетворкинга и поиска софинансирования.

Ключевые инициативы Goes to Cannes, Cannes Docs Showcase и Producers Network будут сфокусированы на проектах из Украины. Также программа Producers Network, официальным партнером которой стал Украинский институт, представит шесть украинских продюсеров: Дениса Иванова, Дарью Бассель, Наталию Либет, Сашку Чубко, Ольгу Бесхмельницыну и Владимира Яценко. На Docs in Progress, представленном в сотрудничестве Украинского института с кинофестивалем Docudays UA, покажут четыре документальных проекта:

Company of Steel ("Железная сотня") режиссера Юлии Гонтарук;

Lagoons. Battle for Paradise ("Лиманы. Бой за рай") Сергея Лысенко;

Listening to the World ("Слушая мир") Лизы Смит;

Peace for Nina ("Мир для Нины") режиссера Жанны Максименко-Довгич.

Также будут показаны полнометражные игровые работы:

Rock. Paper. Grenage ("Камень. Ножницы. Граната") режиссера Ирины Цилык;

When We Were 15 ("Когда нам было 15") режиссера Анны Бурячковой;

Lapalissade ("Ля Палисада") режиссера Филиппа Сотниченко;

Lucky Girl ("Я, Нина") режиссера Марыси Никитюк.

В рамках Goes To Cannes представят проекты:

The Editorial Office ("Редакция") режиссера Романа Бондарчука;

The Glass House ("Дом за стеклом") Тараса Дроня;

Do You Love Me? ("Ты меня любишь?") Тони Ноябревой;

Demons ("Демоны") Наталки Ворожбит;

Chrysantemum Day ("Праздник Хризантем") Семена Мозгового.

Программа Cinéfondation:

Ja i moja gruba dupa - анимационная работа режиссера Елизаветы Письмак, которая учится в Польской национальной школе кино, телевидения и театра им. Леона Шиллера в городе Лодзь.

Программа Un Certain Regard:

Butterfly Vision ("Видение бабочки") - дебютная картина режиссера Максима Наконечного.

Жюри кинофестиваля

Впервые в истории кинофестиваля в жюри появится режиссер с Украины. Ирина Цилык ("Земля голубая, как апельсин") войдет в конкурсное жюри секции "Золотой глаз", которое будет определять лучший документальный фильм. Победитель получает денежное вознаграждение в размере 5 тысяч евро.

Отказ российской делегации

В этом году оргкомитет принял решение не принимать российскую делегацию. Таким образом они решили поддержать нашу страну.

"Каннский фестиваль поддерживает народ Украины. Мы присоединяемся к тем, кто выступает против этой недопустимой ситуации и осуждаем позицию России и ее лидеров. Если война не заканчивается на условиях, которые устраивают украинский народ, то было решено, что мы не будем приглашать российские делегации и тех, кто связан с правительством", - говорится в официальном заявлении оргкомитета.

В память о режиссере

В программе кинофестиваля покажут фильм "Мариуполис 2". Автором этой картины является литовский режиссер Мантас Кведаравичюс, погибший в Украине во время работы над ней. Снимал он в Мариуполе и после начала полномасштабного вторжения вернулся в город, чтобы задокументировать военные преступления России. Режиссер погиб 2 апреля от рук российских солдат.

