Поделилась лайфхаком: королева Камилла рассказала, как поддерживает себя в форме

Королева Камилла / © Getty Images

Реклама

Ее Величество поведала, как сохраняет бодрость духа в 78 лет, и как поддерживает себя в форме.

Во время приема с сотрудниками и танцорами в честь 75-летия Английского национального балета в Букингемском дворце 12 ноября Камилла призналась, что сама любит заниматься балетом, после выступления балерины Санын Ли.

Королева Камилла в Букингемском дворце / © Associated Press

Получив в подарок пару пуантов, Камилла пошутила: «Буду тренироваться в них и заставлю остальных завидовать. Спасибо», — цитирует ее слова журнал Hello!.

Реклама

Не секрет, что танцы являются великолепным способом поддерживать форму и королева Камилла любит танцевать.

Королева Камилла / © Associated Press

К слову, Камилла — не единственный член королевской семьи, увлекающийся балетом. Дочь принца Уильяма и Кейт, 10-летняя принцесса Шарлотта, тоже любит балет, как любила и ее бабушка — принцесса Уэльская Диана. В своем время принцесса также посещала танцевальные уроки, хотя это ее увлечение не поддерживал ее муж Чарльз.