ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
116
Время на прочтение
1 мин

Поделилась лайфхаком: королева Камилла рассказала, как поддерживает себя в форме

Супруга короля Чарльза — королева Камилла — рассказала о своих фитнес-привычках на приеме в честь 75-летия Английского национального балета в Букингемском дворце.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Ее Величество поведала, как сохраняет бодрость духа в 78 лет, и как поддерживает себя в форме.

Во время приема с сотрудниками и танцорами в честь 75-летия Английского национального балета в Букингемском дворце 12 ноября Камилла призналась, что сама любит заниматься балетом, после выступления балерины Санын Ли.

Королева Камилла в Букингемском дворце / © Associated Press

Королева Камилла в Букингемском дворце / © Associated Press

Получив в подарок пару пуантов, Камилла пошутила: «Буду тренироваться в них и заставлю остальных завидовать. Спасибо», — цитирует ее слова журнал Hello!.

Не секрет, что танцы являются великолепным способом поддерживать форму и королева Камилла любит танцевать.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

К слову, Камилла — не единственный член королевской семьи, увлекающийся балетом. Дочь принца Уильяма и Кейт, 10-летняя принцесса Шарлотта, тоже любит балет, как любила и ее бабушка — принцесса Уэльская Диана. В своем время принцесса также посещала танцевальные уроки, хотя это ее увлечение не поддерживал ее муж Чарльз.

Дата публикации
Количество просмотров
116
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie