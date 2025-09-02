Поделилась милыми кадрами: кронпринцесса Виктория показала, как ее семья провела лето

Кронпринцесса Виктория, принц Оскар и кронпринц Даниэль / © Getty Images

Будущая королева поделилась подборкой летних снимков своей семьи. На фото запечатлены ее муж кронпринц Даниэль, их дочь — 13-летняя принцесса Эстель и сын — 9-летний принц Оскар, а также домашний любимец — пес породы кавапу по кличке Рио.

Также на кадрах видно, как Виктория и ее муж Даниэль совершали прогулки на природе и наслаждались каждым мгновением теплого лета.

Напомним, что в конце августа наследная принцесса уже вернулась к работе. Она посетила Фестиваль Балтийского моря в Бервальдхаллене в Стокгольме. Она приехала в изумрудном платье без рукавов длины миди с цветочным принтом и рюшами от Saloniofficial, дополнив лук клатчем в тон и красными туфлями-лодочками из замши.

