- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 1 мин
Поделилась милыми кадрами: кронпринцесса Виктория показала, как ее семья провела лето
Шведская кронпринцесса Виктория опубликовала милые кадры из прошедшего летнего сезона в Instagram.
Будущая королева поделилась подборкой летних снимков своей семьи. На фото запечатлены ее муж кронпринц Даниэль, их дочь — 13-летняя принцесса Эстель и сын — 9-летний принц Оскар, а также домашний любимец — пес породы кавапу по кличке Рио.
Также на кадрах видно, как Виктория и ее муж Даниэль совершали прогулки на природе и наслаждались каждым мгновением теплого лета.
Напомним, что в конце августа наследная принцесса уже вернулась к работе. Она посетила Фестиваль Балтийского моря в Бервальдхаллене в Стокгольме. Она приехала в изумрудном платье без рукавов длины миди с цветочным принтом и рюшами от Saloniofficial, дополнив лук клатчем в тон и красными туфлями-лодочками из замши.