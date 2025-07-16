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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Поделилась новым фото: Меган Маркл показала, как любит расслабляться

Меган Маркл поделилась новым фото в аккаунте своего бренда As Ever.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Герцогиня Сассекская поделилась с подписчиками своими впечатлениями о расслабляющем отдыхе на выходных, опубликовав фотографию, на которой она сидит с чашкой травяного чая рядом со своей собакой Мией. На снимке Меган одета в кремово-бежевый наряд, держит в руке горячий напиток и гладит своего любимого бигля.

«Летние вечера, мятный чай и самая приятная компания. (Привет, Миа!)», — написала герцогиня в подписи под снимком, которым решила поделиться с публикой.

Меган Маркл и ее собака Миа / © instagram.com/aseverofficial

Меган Маркл и ее собака Миа / © instagram.com/aseverofficial

Поклонники выразили свою любовь Меган и ее собаке в социальных сетях:

«Даже Миа соответствует эстетике Меган. Идеальный дуэт»

«Миа никогда не далеко от своей мамы», — пишут фолловеры.

В посте Меган демонстрирует, как наслаждается травяным чаем и гладит Мию, которая стоит на задних лапах и наслаждается вниманием.

С тех пор, как Меган Маркл завела аккаунт в Instagram и начала продвигать свой бренд, она все чаще делиться личными снимками и часто публикует кадры, сделанные на пляже.

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

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