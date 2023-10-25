Поделилась впечатлением: Келли Роуленд высказалась о том, какая на самом деле Меган Маркл

Герцогиня Сассекская встретилась с Роуленд на концерте Бейонсе на стадионе SoFi в Инглвуде.

Меган является поклонницей творчества Бейонсе, а Келли – бывшая ее коллега и экс-участница группы Destiny's Child, очень популярной в 90-х.

Келли поделилась с журналистами своими впечатлениями от первой встречи с Меган. "Было просто приятно находиться там с другими замечательными женщинами и иметь возможность просто поговорить. Меган очень приземленная, крутая и теплая и ведет себя по-королевски. Я не знаю, что люди ожидают увидеть или узнать, но она очень настоящая", - заявила Роуленд, пишет Hello!

Керри Вашингтон, Келли Роуленд и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В Британии же герцогиню Сассекскую часто называли высокомерной. А отношения с принцессой Уэльской Кейт у Меган не сложились буквально с первого дня ее пребывания в королевской семье.

Но, как видим, голливудский бомонд думает совсем иначе. Напомним, недавно мы рассказывали, что подруга королевы Елизаветы II назвала главную ошибку, которую Меган Маркл допустила в королевской семье.

Меган, герцогиня Сассекская и принц Гарри / Фото: Associated Press

Читайте также: