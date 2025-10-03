Поделился этим публично: принц Уильям сделал откровенное признание о жене Кейт и детях

Принц Уильям / © Associated Press

В новом эпизоде ​​шоу принц Уэльский, который обычно держит свою личную жизнь в тайне от широкой публики, заявил:

«Самое важное в моей жизни — это моя семья» и подчеркнул, насколько важно для него растить троих детей в «счастливой, здоровой и стабильной семье», извлекая уроки из своей семьи, где он рос с братом Гарри.

Принцесса Диана с сыном Уильямом и Гарри / © Getty Images

Размышляя о браке своих родителей — Чарльза и Дианы — принц Уильям говорит, что развод его родителей означал, что его стабильная семейная жизнь продлилась лишь «короткий период». Чарльз и Диана развелись в 1996 году, когда Уильяму было 14 лет. Четырьмя годами ранее они объявили о своем расставании и оба дали телевизионные интервью, в которых признались в супружеской измене и рассказали о трудностях в браке.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / © Getty Images

«Я думаю, очень важно создать такую ​​атмосферу дома. Необходимо это тепло, это чувство безопасности, защищенности, любви. Все это должно быть, и это, безусловно, было частью моего детства», — говорит принц Уэльский, — пишет express.co.uk.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Говоря о разрыве родителей, он добавил: «Это воспринимается, извлекается урок, и ты стараешься не повторять ошибок своих родителей. Думаю, мы все стараемся это делать, и я просто хочу сделать так, как лучше для своих детей, но я знаю, что драма и стресс в детстве очень сильно влияют на тебя, когда ты становишься старше».

На протяжении всего эпизода принц подчеркивает важность семейной жизни, рассказывая, что они с женой стараются отдать приоритет школьным делам и каждый вечер собираются за семейным столом, чтобы обсудить прошедший день.