Поделился с публикой: король Чарльз рассказал, с каким побочным эффектном столкнулся во время лечения

Во время вчерашнего публичного выхода монарх неожиданно рассказал о своем лечении, которое все еще продолжается.

Это произошло во время церемонии передачи должности главнокомандующего армейской авиации принцу Уильяму в Хэмпшире. 75-летний король обсудил лечения рака с ветераном британской армии Аароном Мэпплбеком и во время беседы упомянул, что во время лечения у него случилась "потеря вкуса", сообщает The Sun.

Король Чарльз III и принц Уильям / Фото: Getty Images

Мэпплбек рассказал, что он также столкнулся с этой проблемой после прохождения девяти курсов химиотерапии от рака яичек в феврале прошлого года.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Откровенный разговор короля о лечении рака произошел на фоне его недавнего возвращения к королевским обязанностям после того, как он добился заметного прогресса в лечении после того, как ему поставили диагноз, о котором было объявлено 5 февраля.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Говорят, из-за того, что Чарльз все еще проходит терапию, он решил не встречаться с младшим сыном принцем Гарри, когда тот приезжал в Лондон на прошлой неделе, чтобы лишний раз не нервничать.

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